Así es la experiencia de pilotar un avión sin despegar del suelo

La experiencia comienza en tierra, pero con procedimientos propios de un vuelo real. Antes de despegar, cada simulador exige preparación, atención y conocimiento básico de los sistemas. No se trata únicamente de mover una palanca o seguir una pantalla: el entorno recrea una cabina real, con mandos, instrumentación y respuestas técnicas que obligan al piloto a tomar decisiones constantes.

Durante la visita, tuvimos la oportunidad de probar tres tipos de aeronaves con características muy diferentes. La avioneta permite comprender los fundamentos del vuelo, el helicóptero exige precisión y control continuo, mientras que el Airbus A320 introduce al usuario en un entorno altamente técnico, donde cada fase del vuelo está regulada por procedimientos específicos.

Luis Baena, Director General de Finanzas, Marketing y Comercial de World Aviation Group, explica el funcionamiento del centro y los dos perfiles principales que utilizan estos simuladores. Por un lado, personas sin formación previa que buscan una primera toma de contacto con la aviación; por otro, estudiantes que se preparan para ser pilotos y utilizan este tipo de herramientas como complemento a su formación. Baena destacó la complejidad de cada aeronave y la posibilidad de personalizar el vuelo, eligiendo ruta, destino y plan de vuelo.

Uno de los aspectos más destacados es el nivel de realismo. El sonido, los movimientos y la vibración acompañan cada fase del vuelo, desde el rodaje hasta el despegue. La respuesta del simulador ante cualquier acción es inmediata, lo que obliga al piloto a mantener la concentración y seguir los procedimientos establecidos.

La parte más técnica de la experiencia llegó con Sergio de la Fuente Pérez, instructor de World Aviation Flight Academy. Antes de iniciar el vuelo, explicó cómo se programa una aeronave desde la cabina: configuración de las condiciones meteorológicas, hora de salida, pista de despegue y ruta. Según De la Fuente, esta fase es especialmente valiosa para los alumnos, ya que el dominio de los sistemas es tan importante como la propia maniobra de vuelo.

Además, el instructor realizó un recorrido detallado por la cabina del Airbus A320, señalando los pasos fundamentales para el despegue y los procedimientos necesarios para que el vuelo se desarrolle con seguridad. Una experiencia que permite comprender el nivel de preparación y precisión que requiere la aviación comercial, incluso en un entorno simulado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.