Qué se sabe de Gina, la menor de cinco años desaparecida en Barcelona que no fue devuelta a su madre

El pasado 13 de diciembre todas las miradas estuvieron puestas en El Prat de Llobregat. Aquel día, la plataforma SOS Desaparecidos publicó en sus redes sociales los datos de una menor de cinco años desaparecida y su padre de 36 años. Se tratan de Gina, que no fue entregada por su padre, FacundoNahuel, en el punto de encuentro como estaba previsto.

Al día siguiente, la madre presentó la denuncia después de que el padre biológico no devolviera a la niña, por lo que los Mossos abrieron una investigación por presunta sustracción de menores, según fuentes policiales recogidas por Europa Press.

De entonces, se ha mantenido la búsqueda de la menor desaparecida con un amplio dispositivo, ¿pero qué novedades hay del caso?

Sin rastro de su coche

Tal y como cuentan fuentes próximas a la investigación a Crónica Global, los vecinos de Facundo en Sant Joan de les Abadesses no saben de él "desde hace una semana o más".

Asimismo, su coche, un Peugot negrose perdió en Ripoll el pasado domingo 14 a varios kilómetros de su vivienda.

Una fuga que podría haber sido planeada

Tras la denuncia, los Mossos d'Esquadra han desplegado un gran dispositivo para vigilar puertos, aeropuertos, estaciones de autobuses y los pasos fronterizos. En incluso se ha llegado a contactar con el entorno de Facundo para saber si se ha escondido con amigos o familiares en España o Italia.

Según recoge 'El Periódico', los investigadores se han percatado de que Facundo han sacado dinero de cuentas bancarias y ha vendido algunas posesiones,como un coche y varios objetos. Por lo tanto, se sospecha que esta fuga podría haber sido planeada con tiempo. Asimismo, Facundo tiene pendiente un juicio por malos tratos psicológicos a su expareja que se llevará a cabo el próximo mes de febrero.

Facundo tenía el teléfono desactivado la mañana de la desaparición, según la madre

Según detalló la madre de la niña, Laia a El País, el padre "tiene un régimen de visitas, cada 15 días. La tiene viernes, sábado y domingo, sin pernoctar".

La madre ha revelado que el sábado de la desaparición, el padre de la menor tiene su teléfono desconectado. Asimismo, Laia ha detallado que el hombre no tiene amigos o Cataluña pero "tiene familia en Italia".

Laia denunció a Facundo hace dos años y el juez decretó el régimen de visitas con la comisaría de los Mossos como punto de encuentro. En ese espacio de tiempo, el padre no había fallado en sus entregas, pero Laia apuntó a que su hija no estaba bien: "Sufre violencia vicaria".

Además, ha dado a conocer que puso una segunda denuncia, basándose en lo que le contaba su hija, pero que no fue aceptada judicialmente. "Me dijeron que no resultaba creíble", ha expresado.

