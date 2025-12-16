Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Hurtos

Se atraganta con una cadena de oro dentro de un taxi en Barcelona y acaba detenido al descubrirse que era robada

La rápida intervención del taxista permitió a los Mossos d’Esquadra actuar con rapidez y detener a cuatro personas relacionadas con el hurto.

La cadena de oro

La cadena de oroMossos d'Esquadra

Publicidad

Los Mossos d’Esquadra han detenido a cuatro personas en Barcelona tras un incidente ocurrido en el interior de un taxi, donde uno de los pasajeros comenzó a ahogarse al atragantarse con un objeto que llevaba en la boca. El aviso lo dio el propio taxista, que detuvo el vehículo de inmediato al percatarse de la gravedad de la situación y alertó a los servicios de emergencia.

Según han informado fuentes policiales, uno de los acompañantes del joven actuó con rapidez y logró extraer el objeto que le obstruía la garganta, evitando consecuencias mayores. Una vez recuperada la normalidad, los agentes comprobaron que el objeto en cuestión era una cadena de oro cuyo origen levantó sospechas.

Tras la llegada de los Mossos d’Esquadra al lugar de los hechos, se procedió a la identificación de los cuatro ocupantes del taxi. Durante las comprobaciones, los agentes verificaron que la joya había sido sustraída en un robo reciente, lo que motivó la detención de todos ellos como presuntos autores de un delito de hurto.

Los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales, donde se llevaron a cabo las diligencias correspondientes y la identificación completa de los implicados. La investigación sigue abierta para determinar la participación concreta de cada uno de los arrestados en el robo de la cadena.

Más presencia policial en la ciudad

Este suceso se enmarca en el refuerzo de la presencia policial en la ciudad, coincidiendo con la activación del Plan Nadal por parte de los Mossos d’Esquadra, que mantiene el nivel 4 de alerta antiterrorista. Este dispositivo especial implica un aumento de la vigilancia en espacios públicos, zonas comerciales y puntos de alta afluencia de personas.

También se ha iniciado una campaña a través de redes sociales para prevenir las estafas virtuales, uno de los delitos más habituales durante este periodo y que afecta especialmente a personas mayores y de colectivos vulnerables.

Los Mossos recuerdan la importancia de la colaboración ciudadana y destacan que la rápida actuación del taxista fue clave para resolver el incidente y evitar un desenlace más grave.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Efemérides de hoy 16 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 16 de diciembre?

Ana Julia Quezada

Publicidad

Sociedad

Aspecto de la N-340 entre Alcanar y Sant Carles de la Ràpita por la DANA

Dimite el alcalde de Alcanar tras las inundaciones: "Nuestro pueblo es uno de los epicentros del cambio climático"

Imagen de Gina, la menor de 5 años desaparecida en Barcelona

Buscan a la pequeña Gina de 5 años, desaparecida en Barcelona en un posible caso de sustracción parental

La cadena de oro

Se atraganta con una cadena de oro dentro de un taxi en Barcelona y acaba detenido al descubrirse que era robada

Accidente en Palma
PALMA

El conductor pudo sufrir un ictus antes del atropello mortal a la niña de 3 años en Palma

La Guardia Civil en el lugar de los hechos
Andalucía

Detenido el hombre que alquilaba una habitación a la mujer asesinada en Sevilla

Noticias de hoy
NOTICIAS DE HOY

Noticias de hoy, martes 16 de diciembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 16 de diciembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Ana Julia Quezada
Efemérides

Efemérides de hoy 16 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 16 de diciembre?

Consulta las efemérides de hoy 16 de diciembre de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Nick Reiner

Así es Nick Reiner, hijo mediano de Rob Reiner y sospechoso de su asesinato

Personas por la calle

Un estudio alerta del impacto de la polarización política en la vida social en España

Sanitarios manifestándose por el Estatuto Marco

Sanidad y sindicatos sanitarios alcanzan un preacuerdo verbal sobre el Estatuto Marco

Publicidad