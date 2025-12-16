Se atraganta con una cadena de oro dentro de un taxi en Barcelona y acaba detenido al descubrirse que era robada

Los Mossos d’Esquadra han detenido a cuatro personas en Barcelona tras un incidente ocurrido en el interior de un taxi, donde uno de los pasajeros comenzó a ahogarse al atragantarse con un objeto que llevaba en la boca. El aviso lo dio el propio taxista, que detuvo el vehículo de inmediato al percatarse de la gravedad de la situación y alertó a los servicios de emergencia.

Según han informado fuentes policiales, uno de los acompañantes del joven actuó con rapidez y logró extraer el objeto que le obstruía la garganta, evitando consecuencias mayores. Una vez recuperada la normalidad, los agentes comprobaron que el objeto en cuestión era una cadena de oro cuyo origen levantó sospechas.

Tras la llegada de los Mossos d’Esquadra al lugar de los hechos, se procedió a la identificación de los cuatro ocupantes del taxi. Durante las comprobaciones, los agentes verificaron que la joya había sido sustraída en un robo reciente, lo que motivó la detención de todos ellos como presuntos autores de un delito de hurto.

Los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales, donde se llevaron a cabo las diligencias correspondientes y la identificación completa de los implicados. La investigación sigue abierta para determinar la participación concreta de cada uno de los arrestados en el robo de la cadena.

Más presencia policial en la ciudad

Este suceso se enmarca en el refuerzo de la presencia policial en la ciudad, coincidiendo con la activación del Plan Nadal por parte de los Mossos d’Esquadra, que mantiene el nivel 4 de alerta antiterrorista. Este dispositivo especial implica un aumento de la vigilancia en espacios públicos, zonas comerciales y puntos de alta afluencia de personas.

También se ha iniciado una campaña a través de redes sociales para prevenir las estafas virtuales, uno de los delitos más habituales durante este periodo y que afecta especialmente a personas mayores y de colectivos vulnerables.

Los Mossos recuerdan la importancia de la colaboración ciudadana y destacan que la rápida actuación del taxista fue clave para resolver el incidente y evitar un desenlace más grave.

