Un hombre de 72 años muere en un incendio de un piso en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

Las llamas se han propagado en el noveno piso de un bloque de doce plantas. Los sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas le maniobras de reanimación cardiopulmonar sin poderle salvar la vida del varón. El incendio provocó la rotura de la fachada y dejó la cocina completamente quemada.

Camión de bomberos en CataluñaArchivo

Beni López
Publicado:

Un varón de 72 años ha fallecido la pasada noche de este jueves a causa de un incendio en un piso de L'Hospitalet de Llobregat. El suceso ha ocurrido en el noveno piso de una vivienda, según ha detallado los Bomberos de la Generalitat de Cataluña este viernes en un comunicado. Dichos agentes recibieron el aviso a las 22:34 horas de este 18 de diciembre y activaron hasta 7 dotaciones al servicio, cuatro camiones de agua y una autoescala de los parques de Hospitalet de Llobregat,Cornellà de Llobregat y El Prat de Llobregat.

Los bomberos se toparon con un incendio que ha provocado la rotura de la fachada del noveno piso en un bloque que cuenta con doce pisos. Posteriormente, han forzado la puerta para acceder y han entrado dos bomberos en su interior: uno se ha encargado de la extinción del incendio y otro de hallar posibles víctimas

Dentro de la vivienda ha sido localizado un hombre inconsciente que los bomberos posteriormente han extraído de urgencia hasta el exterior para que fuera atendido por los sanitarios. Sin embargo, tras practicarle las maniobras de reanimación cardiopulmonar al varón, no se pudo hacer nada para salvar su vida y el médico del SEM ha certificado su fallecimiento.

El incendio ha provocado que se quemara completamente la cocina de la vivienda. Asimismo, no se han encontrado más víctimas mortales.

Tras la extinción del incendio, se han realizado las labores de ventilación en el piso y la escalera y se revió el bloque que, afortunadamente, no ha quedado afectado. Esto ha hecho que los vecinos del resto de pisos hayan podido acceder a él. Aquí han trabajado cinco ambulancias del SEM y varias patrullas de los Mossos d'Esquadra, que se han hecho cargo de las diligencias pertinentes.

Una mujer pierde la vida en un incendio en su casa de Terrasa

No es la primera vez que ocurre un suceso similar en la provincia de Barcelona. El pasado mes de agosto una mujer falleció en una vivienda en la localidad barcelonesa de Terrasa. Los Bomberos de la Generalitat recibieron el aviso y activaron 3 camiones de agua, 1 autoescalera y 1 vehículo de coordinación y mando. El fuego se desarrolló en la tercera planta de un bloque con planta baja y cinco pisos.

El incendio se originó en la habitación en la que estaba la víctima y el humo hizo que todo el vecindario tuviera que autoconfinarse. Los bomberos consiguieron apagar las llamas. Fueron los Mossos d'Esquadra quienes se encargaron de la investigación.

