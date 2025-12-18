El 'héroe' de Sídney recibe 2,1 millones de euros en una donación por arriesgar su vida y desarmar a uno de los terroristas

El tiroteo ocurrido el pasado domingo en Bondi Beach, en Australia, ha conmocionado al mundo. Durante una celebración judía, dos hombres abrieron fuego contras la multitud, provocando 15 muertos y mas de 40 heridos. En medio del pánico, un hombre reaccionó para frenar a uno de los agresores. Testigos grabaron el momento en el que Ahmed al Ahmed, se lanzó hacia el atacante y logró neutralizarlo. Y por ello, el ciudadano de origen sirio, ha sido aclamado como héroe mundialmente.

Su ha generado una notable respuesta social de apoyo. Además de las muestras de solidaridad en redes sociales, miles de personas han querido respaldarle económicamente. Durante el incidente, un segundo atacante disparó dos veces contra Al Ahmed, que sufrió heridas en el hombro y la mano, según informó su familia. Fue operado el domingo por la noche y permanece estable, a la espera de recibir tratamiento adicional por las heridas causadas por una escopeta.

Detalles de la donación

Este jueves, Ahmed Ahmed ha recibido un cheque por valor de 2,5 millones de dólares recaudados mediante donaciones de aproximadamente 43.000 personas de todo el mundo. El documento fue entregado por Zachery Dereniowski, un influencer que ha compartido en redes sociales imágenes del momento junto a un mensaje de apoyo: "Ahmed, el mundo te quiere".

La campaña de recaudación fue impulsada en plataformas de crowfunding por Dereniowski junto con los organizadores, reuniendo aportaciones de todo tipo. El objetivo inicial se superó con creces, convirtiéndose en un gesto social de gratitud por su actuación.

¿Quién es el "héroe de Bondi Beach?

Ahmed al Ahmed residente en Sídney desde que emigró a Australia desde Siria en la década de los 2000, es padre de dos hijos y dirige un pequeño negocio de frutería en la cuidad. Fue recibido en el hospital Saint Gregory de Sídney con mensajes de reconocimiento. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, visitó a Al Ahmed esta semana, y le rindió homenaje.

Al Ahmed también recibió elogios de líderes internacionales, entre ellos el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que era una persona muy valiente que había salvado muchas vidas.

Su padre, Mohamed Fateh al Ahmed, explicó que su hijo estaba tomando un café con un amigo en la zona el día del ataque cuando escuchó los disparos y decidió intervenir.