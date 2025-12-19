Interior intensifica la vigilancia frente al terrorismo durante la Navidad

Igual que ha pasado otros años, el Ministerio del Interior ha decidido reforzar los dispositivos policiales antiterroristas con motivo de las fiestas de Navidad, una etapa marcada por el aumento de los viajes, celebraciones públicas y concentraciones de personas. La medida se enmarca en la decisión de mantener activo el Nivel 4 del Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista. Es un nivel de riesgo alto que se mantendrá en todo el país a partir de las 15:00 horas de hoy, 19 de diciembre, hasta las 15:00 horas del próximo 8 de enero de 2026.

La decisión ha sido adoptada después de una reunión extraordinaria de la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista, presidida por el ministro Fernando Grande-Marlaska. En el encuentro, se ha analizado el contexto internacional y la situación de seguridad actual. Y, aunque no existen amenazas concretas, consideran necesario extremar la prevención en estas fechas especialmente sensibles. Estas medidas de refuerzo, han sido recogidas en una instrucción que ha sido dictada Aina Calvo, secretaria de Estado de Seguridad.

Uso de armas largas contra los yihadistas

Entre las medidas previstas se incluyen controles aleatorios de vehículos y personas, un incremento de la vigilancia en zonas comerciales, espacios de ocio y eventos culturales. También, una mayor protección de infraestructuras críticas e intercambiadores de transporte. Aeropuertos, estaciones ferroviarias, puertos y carreteras concentrarán parte de los esfuerzos al ser puntos clave en los desplazamientos propios de estas fechas. Además, todos los equipos de la policía podrán hacer uso de armas largas en caso de episodios contra el yihadismo terrorista con la idea de que su visibilidad tenga un carácter disuasorio.

Por otro lado, se reforzará la coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad. Las delegaciones del Gobierno trasladarán las instrucciones a las comunidades autónomas, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, con el objetivo de integrar a policías locales en el dispositivo. También se contará con la colaboración del sector de la seguridad privada y de los operadores de infraestructuras estratégicas.

El refuerzo incluye, además, un componente de ciberseguridad, con un dispositivo específico para prevenir incidentes en el ámbito digital. Desde Interior, subrayan que estas medidas buscan garantizar que los ciudadanos puedan disfrutar de las celebraciones navideñas con tranquilidad, al mismo tiempo que se mantiene una vigilancia constante y proporcional ante posibles riesgos.

