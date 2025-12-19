Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Noticias de hoy, viernes 19 de diciembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 19 de diciembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

El acuerdo de los líderes de la UE sobre Ucrania, los nuevos audios de Koldo sobre las primarias, la defensa de Sánchez en el rescate de Plus Ultra, el cierre de campaña electoral en Extremadura, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, viernes 19 de diciembre de 2025.

Pedro Sánchez

El presidente Pedro Sánchez ha comparecido tras la Cumbre de Bruselas y defiende la "pulcritud" del rescate a Plus Ultra. También confirma que ya se ha reunido con Yolanda Díaz a cuenta de la crisis abierta entre socios. Sánchez confirma su encuentro con la vicepresidenta pero es hoy cuando se escenifica esa crisis, que ha quedado en una reunión, la que van a mantener PSOE y Sumar tras las denuncias de acosos sexuales y las investigaciones de corrupción que afectan a los socialistas.

Elecciones en Extremadura

Hoy termina la campaña en Extremadura y ese ha sido el último debate. No ha estado la candidata del PP, María Guardiola, que en las últimas horas ha agitado el fantasma del fraude electoral tras el robo de votos en una oficina de Correos. La Guardia Civil lo investiga como delincuencia común y los afectados podrán volver a votar.

Caso Koldo

Nuevos audios de Koldo García sobre las primarias que ganó Pedro Sánchez en 2017 y, además, asegura que ha pedido un cambio de celda porque no soporta algunos hábitos del exministro José Luis Ábalos.

Cumbre ucraniana en Bélgica

Hay acuerdo, pero sin tocar el dinero ruso. Europa va a financiar a Ucrania pero será con dinero europeo, no con los fondos de Putin congelados.

Operación Salida

La gran salida por Navidad comienza hoy. Se llenarán estaciones de autobuses, trenes, aeropuertos... A las 15.00 horas se pone en marcha el dispositivo especial de tráfico. Se prevén más de 22 millones de desplazamientos. Son días de visita a la familia, de viajes a destinos navideños.

Nochevieja universitaria

Los universitarios ya han celebrado el Año Nuevo. Una tradicional fiesta universitaria de Salamanca que se extiende a otras ciudades. Un total de 12 gominolas sustituyen a las tradicionales uvas. La plaza mayor de la ciudad, con un aforo de 18.000 personas, a rebosar.

