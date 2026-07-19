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Una mujer de 80 años grave tras una deflagración al encender un cigarrillo mientras recibía oxigenoterapia

La octogenaria que sufrió quemaduras en la cara fue estabilizada y trasladada al hospital, donde continúa ingresada.

Una mujer de 80 años grave tras una deflagración al encender un cigarrillo mientras recibía oxigenoterapia

Una mujer de 80 años grave tras una deflagración al encender un cigarrillo mientras recibía oxigenoterapia

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Juan Vivancos
Publicado:

Una mujer de 80 años ha resultado herida de gravedad después de sufrir una deflagración al encender un cigarrillo mientras estaba sometida a un tratamiento de oxigenoterapia en una vivienda de El Molar, Madrid.

El suceso ha provocado que la octogenaria sufriera quemaduras en la cara. Hasta el lugar se desplazaron los sanitarios del SUMMA 112, que la atendieron y estabilizaron antes de trasladarla a un hospital, donde permanece ingresada.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el accidente.

¿Qué es una deflagración?

Consiste en una llamarada o una combustión muy rápida que produce una expansión brusca de los gases y una onda de presión, sin llegar a ser una explosión.

¿En qué consiste la oxigenoterapia?

Es un tratamiento médico que consiste en administrar oxígeno adicional a una persona que tiene dificultades para respirar o no obtiene suficiente oxígeno por si misma.

Se suele utilizar en personas que cuentan con enfermedades respiratorias o cardíacas.

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