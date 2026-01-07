Estas son las imágenes que muestran el momento de la caída del joven tras encaramarse a la farola. Los hechos tuvieron lugar en la mañana del día de Año Nuevo, en la plaza de Galicia de Vilagarcía de Arousa, cuando ya había amanecido tras la celebración de Nochevieja.

Según se observa en los vídeos difundidos posteriormente a través de redes sociales, el joven se sube a una farola ornamental situada en el centro de la plaza, uno de los espacios más transitados de la ciudad. Varias personas presencian la escena desde el suelo mientras el joven trepa por la estructura metálica hasta alcanzar la parte superior de la luminaria.

Las imágenes permiten seguir la secuencia completa de lo ocurrido. El joven se coloca sobre los brazos de la farola, que sostienen los puntos de luz, y permanece allí durante unos instantes. En el momento en el que intenta bajar, se agarra a una de las tres cabezas de hierro de la luminaria. El anclaje cede y uno de los brazos se rompe, provocando la caída del joven al vacío, todavía sujeto al fragmento metálico desprendido.

Tras el impacto contra el suelo, varias personas que se encontraban en la plaza se acercan para auxiliarlo y dar aviso a los servicios de emergencia. Al lugar se trasladó una ambulancia para atender al herido, que tuvo que recibir asistencia sanitaria. Como consecuencia de la caída, el joven se fracturó un dedo de la mano y un tobillo.

La farola se rompió al bajar y deberá pagar los daños

Además de las lesiones personales, el incidente causó daños en el mobiliario urbano. La farola quedó inutilizada al romperse uno de sus brazos, lo que obligó a su retirada y posterior reparación. Las imágenes del suceso, grabadas por testigos y compartidas posteriormente, han tenido amplia difusión.

La Policía Local de Vilagarcía ha instruido las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y evaluar los daños ocasionados. El joven, que se recupera de las lesiones sufridas, deberá responder por los desperfectos causados en la luminaria pública.

El suceso se produjo en el marco de la celebración de Nochevieja en la localidad. Según fuentes municipales, la jornada se saldó con incidencias menores y sin acontecimientos de especial gravedad.

