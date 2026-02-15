Efemérides de hoy 15 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 15 de febrero? 

El 15 de febrero de 1971, se produce la conversión de la moneda al sistema decimal en Reino Unido e Irlanda, conocido como el Día de la Decimalización o Decimal Day. Hasta entonces, el sistema monetario británico se basaba en libras, chelines y peniques, con una libra equivalente a 20 chelines y cada chelín a 12 peniques, lo que daba un total de 240 peniques por libra. La reforma establece un nuevo sistema en el que la libra pasa a dividirse en 100 peniques, simplificando las transacciones y los cálculos contables.

El cambio afecta a millones de ciudadanos, comercios y entidades financieras, que deben adaptar precios, cajas registradoras y sistemas bancarios. Para facilitar la transición, los gobiernos mantienen durante meses la circulación simultánea de monedas antiguas. Supone una de las mayores reformas económicas del siglo XX en ambos países y marca el final de un sistema monetario vigente durante siglos.

Un 15 de febrero, pero de 1856, un real decreto establece la obligatoriedad de franquear las cartas con sellos en España, un paso decisivo en la modernización del sistema postal. Con la nueva normativa, el coste del envío pasa a abonarse de forma previa mediante el uso de sellos adhesivos, siguiendo el modelo implantado años antes en otros países europeos. Se evita que el destinatario pague el porte al recibir la correspondencia, lo que generaba retrasos, devoluciones y pérdidas para la administración.

España había emitido su primer sello en 1850, con la efigie de la reina Isabel II, pero su utilización no era aún obligatoria. La medida impulsa el uso del correo y favorece fiabilidad del servicio postal, contribuyendo a la expansión de este canal de comunicación y la transformación administrativa.

¿Qué pasó el 15 de febrero?

1728.- El británico duque de Wharton funda en Madrid la primera logia masónica establecida en España, conocida como Las Tres Flores de Lys o La Matritense.

1898.- El hundimiento del acorazado 'Maine' en el puerto de La Habana se convierte en el origen de la declaración de guerra de Estados Unidos a España por la soberanía de Cuba.

1934.- La Falange Española y las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista se fusionan en FE de las JONS.

1954.- Se estrena en Madrid la película española Novio a la vista, dirigida por Luis García Berlanga.

1961.- El equipo completo de patinaje artístico de los Estados Unidos fallece tras estrellarse el avión en el que viajaban en las proximidades de Bruselas.

1989.- La URSS concluye oficialmente la retirada de sus tropas de Afganistán conforme a los Acuerdos de Ginebra.

1990.- Argentina y Reino Unido restablecen relaciones diplomáticas plenas, rotas en 1982 por la guerra de las Malvinas.

1999.- El líder del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), Abdulá Ocalan, es capturado en Kenia y trasladado a Turquía para ser juzgado por terrorismo.

2003.- El Vaticano desclasifica parte de sus archivos documentales sobre las relaciones del papado de Pío XI con la Alemania nazi.

2022.- El naufragio del pesquero gallego Villa de Pitanxo en aguas de Terranova, una isla en la costa noreste de Canadá causa diez muertos, tres rescatados y once desaparecidos.

¿Quién nació el 15 de febrero?

1564.- Galileo Galilei, matemático y astrónomo italiano.

1908.- Pedro Laín Entralgo, médico, profesor y ensayista español.

1937.- Manuel de la Calva, compositor y cantante español, miembro del Dúo Dinámico.

1951.- Jane Seymour, actriz británica.

1960.- Enrique Urquijo, músico español, cantante de Los Secretos.

1998.- George Russell, piloto británico de automovilismo.

¿Quién murió el 15 de febrero?

1847.- José Robolledo de Palafox, militar español.

1919.- André Prévost, tenista francés.

1965.- Nat 'King' Cole, cantante estadounidense.

1999.- Henry Way Kendall, premio Nobel de Física.

2015.- Sergio Blanco, cantante español, miembro de Mocedades.

2023.- Enrique de Castro, sacerdote español.

¿Qué se celebra el 15 de febrero?

El 15 de febrero se celebra el Día Internacional contra el Cáncer Infantil.

Horóscopo del 15 de febrero

Los nacidos el 15 de febrero pertenecen al signo del zodiaco Acuario.

Santoral del 15 de febrero

Hoy, 15 de febrero, se celebran los santos Cratón, Faustino, Jovita, Severo y Quinidio.