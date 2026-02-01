Cinco heridos, tres de ellos menores, en un accidente provocado por un conductor kamikaze en Ciudad Real

Cinco personas, tres de ellas menores de edad, han resultado heridas en el accidente de tráfico causado por un conductor kamikaze en la CM-42, conocida como autovía de los Viñedos. En concreto, el vehículo ha chocado frontalmente contra otro a su paso por Herencia, en Ciudad Real.

Tal y como han precisado a EFE varias fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los heridos son una mujer y cuatro varones. La mujer, de 43 años, ha resultado herida grave y ha tenido que ser trasladada en UVI al Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan. Por otro lado, los cuatro heridos restantes son un adulto, de 44 años, y tres niños, de 1, 5 y 13 años, que han sido trasladados en ambulancia de soporte vital básico al mismo centro hospitalario.

El 112 ha recibido el aviso por este suceso a las 12:40 horas y hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Guardia Civil, bomberos de Alcázar de San Juan, un médico de urgencias, dos UVI y una ambulancia.

Graban la conducción temeraria de un kamikaze justo al chocar contra otro vehículo en Ciudad Real

Dos personas, un hombre de 64 años y una mujer de 25, han resultado heridas el pasado lunes por la tarde tras un choque frontal en la N-430, a la altura de Membrilla, en Ciudad Real. El siniestro se produjo sobre las 20:34 horas cuando, según las primeras informaciones, se puede ver cómo un coche iba de "lado a lado" hasta que invadió el carril contrario y colisionó, de frente, con el vehículo que circulaba correctamente.

El momento previo al accidente fue grabado en vídeo desde otro coche y compartido en redes sociales. En las imágenes se puede ver cómo el vehículo responsable circulaba haciendo zigzag por la carretera que une La Solana y Membrilla.

Alarma por un conductor kamikaze en las autovías A-23 y A-22 a su paso por Huesca

Un conductor kamikaze sembró la alarma en la noche del pasado lunes en una carretera de la provincia de Huesca tras circular varios kilómetros en sentido contrario por la autovía A-22, sin que finalmente pudiera ser localizado por las patrullas de la Guardia Civil. Este suceso se produjo en torno a las 21:00 horas y obligó a activar un dispositivo de emergencia para evitar un accidente grave.

Según ha informado la Central de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, se recibieron varias llamadas de conductores alertando de un vehículo que avanzaba de frente por el nuevo tramo de la A-22, en la zona de Estrecho Quinto, invadiendo el carril contrario por el que circulaban los usuarios que se dirigían hacia Huesca.

