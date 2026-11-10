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Al menos 11 muertos y más de 50 heridos en el mayor accidente de tráfico de la historia de Bulgaria

El Gobierno de Bulgaria ha enviado dos aviones militares para trasladar heridos a los hospitales.

Imagen aérea del accidente de tráfico en Bulgaria

Imagen aérea del accidente de tráfico en Bulgaria Reuters

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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Este martes un accidente de tráfico en cadena ha dejado al menos 11 muertos y 51 heridos, algunos de ellos de gravedad, según ha confirmado el primer ministro de Bulgaria, Rumen Radev. Se trata del mayor accidente de tráfico que se ha producido en Bulgaria que, según las autoridades locales, hay involucrados casi 90 vehículos. El incidente ha ocurrido en la autopista que une Sofía con Burgas, la cuarta ciudad del país, cerca de la localidad de Zimnitsa, en la provincia de Yámbol.

La investigación preliminar ha determinado que el origen del suceso fue por un camión que quedó parado, por motivos que aún no se desconocen, en medio de una densa niebla que redujo la visibilidad a 10 metros. Un microbus impactó contra el camión, lo que originó una cadena de choques en la que acabaron involucrados 86 vehículos, tanto turismos como de transporte.

En las imágenes se observa como varios de los vehículos quedaron volcados, e incluso llegaron a incendiarse. En estos momentos, los bomberos siguen tratando de rescatar a personas atrapadas en vehículos siniestrados. Además, el Gobierno búlgaro ha desplegado dos aviones militares para colaborar en el traslado de heridos a los hospitales.

Luto nacional

Radev ha declarado el luto nacional para mañana y, una vez concluida su reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, suspendió su agenda de trabajo y se desplazó al lugar del siniestro. Asimismo ha agradecido "a Von der Leyen por su comprensión a la hora de cambiar la agenda por este motivo. Hemos recibido noticias sobre la tragedia, que ha provocado la pérdida de tantas vidas, cuando estábamos a bordo del avión de camino a Varna".

Según la agencia de noticias búlgara 'Novinite' los miembros del Gabinete búlgaro a cancelar todos sus compromisos para la jornada y a movilizar a los servicios de emergencia, los equipos médicos y también a miembros del Ejército. En la misma línea ha anunciado que tras el término de la reunión con Von der Leyen, "inmediatamente", junto con el ministro de Defensa, "partiremos hacia Burgas, Sliven y Yámbol".

El primer ministro búlgaro ha aprovechado así durante una rueda de prensa tras reunirse con la presidenta de la Comisión Europea para darle las gracias por el apoyo mostrado tras el accidente. En este sentido, ha afirmado que fue informado del mismo durante su vuelo a la ciudad de Varna, en el este del país, donde han mantenido el encuentro.

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