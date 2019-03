"La muerte de Álvaro no fue un homicidio, fue un asesinato, no se resbaló y cayó"

Este miércoles declararon los tres acusados por el crimen de Álvaro Ussía en la discoteca 'Balcón de Rosales' de Madrid. Antonio Sánchez, alias 'Pitoño', declaró que nunca pisó el pecho de la víctima, mientras que otro portero sostiene que vio su rodilla a la altura del pecho de Ussía.

Espejo Público de Antena 3 ha hablado con Javier, amigo de Álvaro Ussía. Javier ha contado que ha decidido asistir a este juicio "como símbolo de protesta". "No estoy de acuerdo con las declaraciones que han hecho los acusados", ha dicho.

"Esa noche tuve un enfrentamiento con 'Pitoño'. Era un tipo violento. Los otros dos porteros que he visto subir tranquilamente las escaleras de este juzgado, no solo no ayudaron, sino no impidieron el asesinato de mi amigo, porque no fue homicidio, no se resbaló y se cayó", ha relatado Javier.

Sobre lo que sucedió la trágica noche del 15 de noviembre de 2008, el amigo de Álvaro Ussía ha explicado que esa noche salieron a celebrar el fin de los exámenes en un ambiente de amistad.

"Desgraciadamente la noche terminó así. Yo me fui un poco antes de que ocurrieran los hechos, pero a mí este portero, esa misma noche cuando yo entré a la discoteca, me echó de malas maneras, insultándome y con empujones", ha afirmado Javier.

Además, Javier ha contado que el principal acusado pidió muy pronto el informe toxicológico del fallecido. "Álvaro no tenía ningún tipo de droga encima. En cambio, 'Pitoño' sí dio positivo por cocaína", ha añadido.