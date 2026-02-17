Sin ventilación en apenas 9 metros cuadrados, la trampa mortal en la que quedaron atrapados cinco adolescentes en Manlleu

Cinco adolescentes perdieron la vida en un incendio que se desató en un pequeño trastero de la azotea del edificio donde solían reunirse. Familiares, amigos y compañeros de clase de los cinco adolescentes fallecidos se han acercado este viernes al edificio donde se produjo el incendio, visiblemente afectados. El Ayuntamiento ha convocado un minuto de silencio y ha decretado tres días de luto oficial.

El fuego se originó en un trastero de apenas nueve metros cuadrados, situado en la azotea de un bloque de viviendas. Se trata de un espacio sin luz natural ni ventilación. Según los primeros indicios, los jóvenes, de entre 14 y 18 años, utilizaban ese cuarto como punto de encuentro habitual.

Un espacio cerrado y sin salida

La principal hipótesis apunta a que algún objeto en el interior del trastero comenzó a arder, generando una acumulación de humo que terminó por asfixiar a los adolescentes. Los Mossos d’Esquadra mantienen abierta la investigación y, por el momento, descartan que se produjera una explosión.

Vecinos del inmueble aseguran que los jóvenes solían subir a esa zona. "Esa escalera siempre está abierta, pero no sé si entraban todos los días", explica una residente. Otro amigo del grupo relata que habló con ellos instantes antes del suceso: "Me dijeron que iba a explotar eso y de repente se colgó". Ese mismo joven apunta a una posible causa accidental: "A lo mejor se les cayó una ceniza y explotó".

Las investigaciones deberán determinar el origen exacto del incendio y qué elemento pudo iniciar la combustión. Lo que sí confirman las primeras pesquisas es que el humo se propagó con rapidez en un espacio reducido, lo que habría impedido a los menores encontrar una vía de escape.

Apoyo psicológico en el instituto

Cuatro de las víctimas eran alumnos del IES Antoni Pous. El centro ha habilitado un aula de atención psicológica para atender a estudiantes y docentes afectados por la tragedia. La comunidad educativa permanece en estado de shock ante lo ocurrido.

Durante la mañana, decenas de personas se han congregado frente al edificio para mostrar su apoyo a las familias. El silencio y los mensajes de condolencia han marcado una jornada en la que el barrio intenta asimilar lo sucedido.

Mientras avanza la investigación policial, la hipótesis principal sigue centrada en la inhalación de humo como causa de la muerte. El trastero, un espacio sin ventilación y de dimensiones reducidas, se convirtió en una trampa sin salida para los cinco adolescentes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.