La historia de Perla, la mujer que ha muerto en Turquía tras una operación estética

Una mujer española ha muerto en Turquía tras una operación estética. Ella era Perla. Las autoridades investigan lo ocurrido como un homicidio por negligencia médica. La mujer, de 42 años, vivía en la Comunidad de Madrid y viajó a Estambul para someterse la operación. Acudió al quirófano el pasado 2 de agosto, según la agencia de noticias turca Anadolu. Y, tan solo un día después, la paciente sufrió dificultades respiratorias y permaneció ingresada. Unas horas después murió de una parada cardíaca, según la prensa.

Cuando todo se complicó, los médicos intentaron hacer todo lo posible por salvarla. Ella viajó a la capital turca y habló con el cirujano para dos operaciones estéticas. Los médicos la trasladaron de urgencia a la UCI. Entró al quirófano en una situación crítica. El cirujano fue detenido por este presunto delito. Sin embargo, la Fiscalía General de Estambul lo pone en libertad con cargos.

Con la autopsia realizada, el cuerpo de Perla ya ha sido entregado a su familia. Tenía dos hijos. Es habitual que la prensa turca recoja muertes y complicaciones en esta clínica. 'Espejo Público' ha entrevistado a Andrea Cilleruelo, periodista de 'El Español' que ha seguido toda esta historia. Comenta que se está planteando que las complicaciones llegaron por "un exceso de anestesia, aunque está siendo investigado".

El exmarido de Perla ha detallado que ella le dijo que "este verano tenía que viajar con su jefa a Marbella y que me tenía que quedar yo con el niño y que luego un día antes me traían a mi niña. "Me llaman a las 18:15 sonando un teléfono turco", comenta sorprendido porque pensaba que estaba en Marbella. "Dice: 'no no no, por lo visto su mujer ha viajado con una amiga a Turquía, se ha sometido a una operación pero ha fallecido", explica el exmarido.

Turquía dispone de un avanzado desarrollo tecnológico en Medicina y con unos precios muy competitivos. Se ha posicionado como un popular destino de turismo sanitario. Tiene una amplia oferta, desde operaciones estéticas e implantes de cabello hasta procedimientos de fertilización in vitro. Tanto es así que el Ministerio de Sanidad otorga certificados de licencia para el 'Turismo Sanitario' y muchos hospitales públicos, además de los privados, cuentan con una unidad de intervenciones estéticas.

Complicaciones en operaciones estéticas

La prensa turca recoge con frecuencia casos de complicaciones ocurridas en clínicas ilegales que funcionan sin los controles preceptivos, pero también varios hospitales aprobados por el Ministerio se han visto envueltos en polémicas. En marzo del año pasado, un escándalo sacudió a la opinión pública turca al denunciarse la intoxicación de 250 pacientes, la mayoría extranjeros, tras someterse a intervenciones de inyección de botulina en el estómago como parte de un terapia para adelgazar. Los hospitales implicados tenían los certificados en regla, pero expertos turcos sospechan que se proveían de bótox en el mercado negro para satisfacer una demanda por encima del límite autorizado por el Gobierno.

