Muere un trabajador de una incineradora mientras limpiaba una chimenea en Sant Adrià, Barcelona

Un trabajador de 59 años ha fallecido en la madrugada de este lunes tras sufrir un accidente laboral mientras limpiaba una chimenea de la incineradora Tersa en Sant Adriá (Barcelona). Según informan los Mossos d’Esquadra, los hechos ocurrieron alrededor de las 05:00 horas.

El accidente se produjo cuando al operario le cayeron residuos de la propia chimenea, provocándole lesiones graves que resultaron fatales. La Policía de la Generalitat recibió el aviso de forma inmediata y se desplazaron al lugar varias unidades de emergencia.

Los Bomberos de la Generalitat movilizaron siete dotaciones, incluyendo dos unidades del Grupo de Rescate (GRAE). Además, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) envió cuatro ambulancias para atender la situación.

La Unidad de Investigación de los Mossos de Badalona ha iniciado las diligencias correspondientes. Los hechos fueron puestos en conocimiento del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Badalona y del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, siguiendo los protocolos establecidos en accidentes laborales con víctimas mortales.

Accidente laboral en Sevilla

El pasado mes de agosto un hombre de 59 años perdió la vida en el municipio sevillano de Gines tras precipitarse desde una azotea mientras realizaba tareas laborales. El suceso tuvo lugar a primera hora de la mañana en la calle Castilla, según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía.

El aviso fue recibido a las 8:25 horas. Una llamada alertaba de la caída de un trabajador desde una altura de aproximadamente cinco metros. Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Policía Local, Guardia Civil y del Centro de Emergencias Sanitarias 061. Una vez allí, los servicios médicos confirmaron el fallecimiento del hombre, sin que fuera posible su traslado a un centro hospitalario.

