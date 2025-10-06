Una madre de Sevilla denuncia que el cura le niega la comunión a su hijo por ser lesbiana y soltera: "Es homofobia"

Mercedes García ha elevado una queja ante el Arzobispado de Sevilla y el Defensor del Menor porque se siente discriminada por su condición de madre soltera y por su orientación sexual. Denuncia que el cura de la Iglesia de San Isidro Labrador de Pino Montano en Sevilla no quiere que su hijo de 8 años haga la comunión. El cura alega que ha faltado a la catequesis cinco días pero ell dice que "es mentira fueron tres días, estaba enfermo, cosas de niños". Para Mercedes son trabas que el párroco está poniéndolo para no comulgar a su hijo por ser lesbiana y madre soltera.

El niño ahora tiene 8 años pero tampoco pudo ser bautizado: "No quisieron por tener en ese momento dos madres". El pequeño ha ido creciendo y en el colegio da religión como otros de su compañeros "fue él quien me pidió hacer la comunión", señala Mercedes. Desde entonces madre e hijo han asistido como el resto de sus amigos a las charlas aunque sí ha notado un trato diferente al resto de padres "no me mira y siempre está tirando tiritos". Unos tiritos que su amiga Beatriz confirma "en la catequesis el cura hace mención a las familias convencionales".

"Son excusas"

En estos momentos Mercedes no tiene pareja e intenta sacar a su hijo adelante y hacerlo feliz "el niño no lo entiende porque desde pequeño para él es normal la condición de su madre". Asegura está sufriendo porque "aunque el cura me ha dicho que nos vayamos a otra parroquia no quiero porque mi hijo quiere hacer la comunión con todos sus amigos". García tiene claro lo que está pasando "es homofobia".

Uno de los sueños del hijo de Mercedes es salir en la Hermandad de Pino Montano pero no puede hacerlo por no estar bautizado. García manifiesta que el párroco lo bautizaría junto a la comunión pero "ahora quiere que repita este año de catequesis por faltar unos días, son excusas". Mercedes agrega "le he pedido recuperar los días que faltó pero nada".

"Delito de odio"

Esta madre sevillana que tiene todo el apoyo de los padres de los compañeros de su hijo ha decidido elevar una queja al Arzobispado de Sevilla y el Defensor del Pueblo para pedir que intermedien ante lo que considera una injusticia en toda regla. Antena 3 Noticias se ha puesto en contacto con ambas instituciones y señalan que van a recabar la información oportuna y estudiar el caso.

A la espera de recibir una respuesta, Mercedes nos comunica que si la situación no cambia estudiará interponer una denuncia ante la Fiscalía de Menores "por un delito de odio".

