Efemérides de hoy 6 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 6 de octubre?

Tal día como hoy, un 6 de octubre de 2002 en la Plaza de San Pedro de Roma, el papa Juan Pablo II preside la solemne ceremonia de canonización de José María Escrivá de Balaguer (1902-1975), fundador del Opus Dei. El acontecimiento reúne a más de 300.000 fieles provenientes de los cinco continentes, en una de las concentraciones más numerosas de peregrinos durante aquel pontificado.

Escrivá de Balaguer había sido beatificado el 17 de mayo de 1992, también por Juan Pablo II, en un acto en el que se destacó su mensaje sobre la universalidad de la llamada a la santidad en medio de la vida ordinaria. Una década más tarde, la Iglesia reconocía oficialmente su santidad, tras la aprobación de los milagros atribuidos a su intercesión y el exhaustivo proceso canónico.

Durante la homilía de la canonización, el Papa subrayó el núcleo del mensaje espiritual de Escrivá: la santificación del trabajo cotidiano y la búsqueda de Dios en las actividades más comunes de la vida. Lo presentó como un pastor que, movido por un ardiente amor a Cristo, había abierto un camino de espiritualidad que respondía a las necesidades del hombre contemporáneo. “San Josemaría fue elegido por el Señor para anunciar la llamada universal a la santidad y para indicar que la vida ordinaria —las ocupaciones familiares, profesionales y sociales— es camino de santificación”, afirmó Juan Pablo II.

El 6 de octubre, pero de 2014 se confirma en Madrid el caso de Teresa Romero, enfermera auxiliar del Hospital Carlos III de Madrid que se convierte en la primera persona contagiada de ébola fuera de África. Romero había atendido a los misioneros infectados repatriados desde Sierra Leona y Liberia durante la gran epidemia de 2014. Su contagio generó gran alarma social, puso a prueba los protocolos sanitarios en España y en Europa, y abrió un intenso debate sobre la preparación frente a emergencias epidemiológicas.

¿Qué pasó el 6 de octubre?

1889.- En París, el cabaret Moulin Rouge fue inaugurado a los pies de la colina de Montmartre.

1922.- La Universidad de Salamanca nombra doctora 'honoris causa' a Santa Teresa de Jesús.

1927.- Proyección, en el Teatro Warner de Nueva York, de la primera película sonora, 'El cantante de jazz', de Alan Crosland.

1934.- El presidente de la Generalitat, Lluís Companys, proclama el Estado catalán dentro de la República Federal Española. Diez horas después Companys y otros miembros del gobierno catalán son detenidos.

1974.- Fittipaldi consigue para McLaren su primer Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1.

2000.- Dimite el presidente yugoslavo Milosevic.

2010.- Nace la red social Instagram, creada por Kevin Systrom y Mike Krieger.

2012.- El exmayordomo del papa Benedicto XVI, Paolo Gabriele, condenado a 18 meses de cárcel por robar documentos.

¿Quién nació el 6 de octubre?

1887.- Charles Edouard Jeanneret, Le Corbusier, arquitecto suizo-francés.

1888.- Roland Garros, aviador francés.

1916.- Pablo Palazuelo, pintor y escultor español.

1947.- Patxi Andión, cantante español.

1958.- Guillermo Fernández Vara, político español, presidente de Extremadura.

1966.- Adolfo 'Fito' Cabrales, músico español.

¿Quién murió el 6 de octubre?

1989.- Bette Davis, actriz estadounidense.

1999.- Amalia Rodrigues, cantante de fados portuguesa.

2006.- Eduardo Mignogna, director de cine argentino.

2018.- Montserrat Caballé, soprano española.

2020.- Eddie Van Halen, rockero neerlandés-estadounidense.

2024.- Johan Neeskens, exjugador de fútbol holandés.

¿Qué se celebra el 6 de octubre?

Hoy, 6 de octubre, se celebra el Día del Cine Español, Día Mundial de la Parálisis Cerebral, el Día Mundial de la Arquitectura (se celebra el primer lunes de octubre de cada año) y el Día Mundial del Hábitat (se celebra el primer lunes de octubre de cada año).

Horóscopo del 6 de octubre

Los nacidos el 6 de octubre pertenecen al signo del zodiaco de Libra.

Santoral del 6 de octubre

Hoy, 6 de octubre, se celebran los santos Bruno, Román, Emilio, Saturnino, Casto y Magno.