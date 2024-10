Confunden dos cadáveres en Cádiz e incineran por error a un hombre al que su familia quería enterrar en Málaga

Un error en la identificación de dos cadáveres ha provocado la incineración en Cádiz de un hombre que debía haber sido enterrado en Málaga. El otro cuerpo, que pertenecía a una mujer, casi termina en el velatorio de la familia equivocada.

Ambos cadáveres llegaron al mismo tiempo al Instituto de Medicina Legal de Cádiz, y ahí es donde se produjo el error que provocó la incineración equivocada del hombre en lugar de la mujer, que debía ser cremada allí.

La Junta de Andalucía ya ha abierto un expediente informativo e investiga cómo se produjo la confusión, "han lamentado profundamente lo ocurrido". Además, tanto el Instituto de Medicina Legal de Cádiz como el de Málaga ya se han puesto en contacto con las familias para pedir disculpas por lo ocurrido. Fuentes de la Consejería de Justicia han señalado que "es una situación que nunca se debía haber producido", según precisa el 'Correo de Andalucía'.

Un error en la identificación

Afirman que existen protocolos de colaboración para que no sucedan este tipo de equivocaciones. Un error que pudo terminar con el cuerpo de la mujer en el lugar de la familia que debía velar al hombre incinerado en Cádiz.

"Mi padre quería ser enterrado junto a mi abuela"

La última voluntad del hombre fallecido, tal y como siempre había expresado a sus hijas y cuentan desde el Diario Sur, era ser enterrado junto a su madre en el cementerio de Rincón de la Victoria. Fue una pérdida inesperada, a lo que se une la "frustración" de no haber podido cumplir su última voluntad debido a este error que desencadenó en la pérdida del cuerpo.

Tras la muerte, dos empleados se desplazaron hasta la vivienda del fallecido para hablar con su hija y conocer cómo querían que fuese el sepelio. Ella les contó lo más importante para ellos: el deseo de su padre era ser enterrado, no incinerado. "Quería estar con su madre en Rincón y que le lleváramos flores, era lo único que decía", resaltaba la joven.

"El domingo, sobre la una y media, me llamaron del juzgado de Cádiz y me preguntaron si tenía funeraria, que mi padre estaba allí y que nadie lo había recogido", cuenta la joven al medio. No supo más de ellos hasta que este lunes la llamó el director del Instituto de Medicina Legal de Cádiz contándoles lo que había ocurrido: "Me preguntó si era la hija y me dijo que se había producido un doble error, que mi padre por equivocación había sido entregado a otra funeraria y que los familiares habían incinerado el cuerpo".

