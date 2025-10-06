Cinco años de cárcel por incendiar la casa okupada por su expareja en Huelva con él y otra mujer dentro

La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a una mujer a cinco años de prisión por provocar un incendio en la puerta de la vivienda okupada por su expareja sentimental. En el interior del inmueble se encontraban el hombre y otra mujer, que tuvieron que refugiarse en un patio interior para escapar del humo y esperar a ser rescatados por los bomberos.

Según la sentencia, la acusada es responsable de un delito de incendio con riesgo para la vida o la integridad física y de un delito leve de lesiones. Por este último deberá abonar además una multa de 180 euros.

Los hechos se produjeron la tarde del 19 de septiembre de 2023, cuando la mujer prendió fuego a unos residuos situados junto a la puerta de la vivienda, sabiendo que dentro se encontraban su expareja y otra mujer. El incendio bloqueó la única salida y generó un denso humo que impidió su evacuación inmediata.

La mujer que acompañaba al hombre sufrió una leve intoxicación por humo y necesitó tratamiento médico durante tres días. El fuego causó graves daños materiales en el inmueble, valorados en 8.657,55 euros, afectando a la escalera, el altillo y los revestimientos interiores.

Además, la condenada deberá indemnizar a la propietaria de la vivienda con 8.657,55 euros por los daños materiales, a su expareja con 500 euros por el daño moral y a la otra mujer con 639,50 euros por los días de curación y el perjuicio moral. La Audiencia considera probado que la acusada actuó de forma intencionada, poniendo en grave riesgo la vida de las dos personas que se encontraban dentro del inmueble.

Queman a un okupa con un soplete

Hace unos meses, la Policía Nacional detuvo en Torrent (Valencia) a cinco personas acusadas de agredir a un hombre que residía como okupa en una vivienda. Los arrestados, tres hombres y dos mujeres de entre 23 y 47 años, golpearon y quemaron a la víctima con un soplete para obligarla a abandonar el piso, con la intención de instalar allí una plantación indoor de marihuana. Durante el asalto también le robaron un teléfono móvil y 200 euros.

La investigación se inició tras la denuncia del agredido, cuyas declaraciones permitieron identificar a los autores, todos ellos delincuentes habituales con más de 100 detenciones previas. Cuatro fueron arrestados de inmediato, mientras que el presunto instigador, con siete órdenes judiciales en vigor, logró huir temporalmente. Este se disfrazaba con gorras y una barba postiza para evitar ser reconocido, pero finalmente fue localizado y detenido cuando salía de un local en Torrent.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com