Encuentran a un bebé de 9 días muerto en una vivienda de Ceuta tras escuchar golpes y gritos

La Policía Nacional ha detenido esta madrugada en Ceuta a un matrimonio por la muerte de su bebé, de nueve días. Además también han sido detenidos el hermano del hombre y tío del pequeño.

El suceso ocurrió cerca de la medianoche en un bajo de la calle Alférez Provisional, frente al instituto Siete Colinas. Los vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar golpes y gritos dentro de la vivienda. Al llegar al lugar, los agentes constataron que el bebé estaba sin vida.

Por el momento, la investigación permanece abierta. Según fuentes de la Jefatura Superior de Policía, todavía no se ha determinado si el fallecimiento se produjo por algún golpe. El cuerpo del recién nacido ha sido trasladado de madrugada para practicarle la autopsia, que deberá aclarar la causa exacta de su muerte.

Este lunes, la Policía Científica ha recogido pruebas en la vivienda, que permanece precintada y con las ventanas cerradas. El matrimonio arrestado tiene otro hijo de cuatro años, aunque no se ha confirmado si estaba presente durante el incidente.

Los vecinos han asegurado a EFE que era habitual escuchar gritos en el interior de la casa, al no ser la primera vez que discutía el matrimonio arrestado. La calle Alférez Provisional está integrada por cinco portones de cuatro pisos cada uno de ellos y un bajo, y está situada a escasos cien metros de una Comisaría de la Policía Nacional.

Condenada una pareja por dar palizas a sus bebés

La Audiencia Provincial de Málaga condenó a una pareja por malos tratos habituales y "aterradores" a sus dos hijas, una bebé de apenas 47 días y otra niña de 2 años. Así lo recoge la sentencia, en la que se describe el sufrimiento continuado de las menores durante sus primeros días de vida.

El tribunal impone al padre una pena global de 16 años de prisión por malos tratos habituales, violencia doméstica con alevosía y lesiones con el agravante de parentesco. La sentencia considera probado que sumergió a la bebé en agua caliente "con ánimo de atentar contra su integridad física", lo que le provocó quemaduras en el 42% del cuerpo. Además, se le prohíbe acercarse a la menor, comunicarse con ella por cualquier medio y queda inhabilitado para el ejercicio de la patria potestad.

En cuanto a la madre, el tribunal la absuelve del delito de lesiones porque no se encontraba en la vivienda cuando el padre metió a la bebé en agua caliente y, de hecho, fue quien la trasladó al hospital en octubre de 2022 al ver su estado. Sin embargo, ha sido condenada a 4 años de prisión por malos tratos habituales y violencia doméstica con alevosía.

