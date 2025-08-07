Muere un trabajador tras caer desde una azotea en la localidad sevillana de Gines

Un hombre de 59 años ha fallecido este jueves en el municipio sevillano de Gines tras precipitarse desde una azotea mientras realizaba tareas laborales. El suceso tuvo lugar a primera hora de la mañana en la calle Castilla, según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía.

El aviso fue recibido a las 8:25 horas. Una llamada alertaba de la caída de un trabajador desde una altura de aproximadamente cinco metros. Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Policía Local, Guardia Civil y del Centro de Emergencias Sanitarias 061. Una vez allí, los servicios médicos confirmaron el fallecimiento del hombre, sin que fuera posible su traslado a un centro hospitalario.

Tras el accidente, el 112 ha trasladado la información al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección de Trabajo, que han iniciado los procedimientos habituales en estos casos. El Ministerio de Trabajo también ha sido informado del siniestro. La investigación deberá determinar si el suceso guarda relación con algún incumplimiento de la normativa en materia de seguridad laboral.

Este fallecimiento eleva a 27 el número de muertes por accidente laboral registradas en Sevilla en lo que va de año. Así lo ha confirmado CCOO, que ha reclamado mayor control sobre las condiciones de trabajo en el sector.

Críticas sindicales por falta de prevención

Tras conocer los hechos, la secretaria de Salud Laboral de CCOO de Sevilla, Carmen Tirado, ha calificado el accidente como "un nuevo fallo preventivo que podía haberse evitado y que ha vuelto a acabar en tragedia mientras los empresarios sevillanos, en lugar de asumir su responsabilidad, lanzan balones fuera culpando a las personas trabajadoras".

El sindicato ha emitido un comunicado en el que subraya que permanecerá vigilante para que se aclaren las circunstancias del accidente y se depuren posibles responsabilidades. En el mismo texto, se pide el cumplimiento estricto de las medidas de prevención de riesgos laborales en todas las actividades profesionales.

Cifras de siniestralidad

El Ministerio de Trabajo ha publicado este jueves los últimos datos sobre siniestralidad laboral en España. Hasta el mes de mayo se han registrado 297 fallecimientos relacionados con el trabajo, lo que supone una reducción de siete muertes respecto al mismo periodo del año anterior.

Pese a esta leve bajada, los sindicatos insisten en que las cifras siguen siendo preocupantes y exigen a las administraciones una mayor implicación en la supervisión del cumplimiento de las condiciones laborales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com