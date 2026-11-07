Detenido tras circular en patinete por la AP-7 en Girona y huir dos veces de los agentes

Un hombre ha sido detenido por desobediencia después de huir en dos ocasiones de los agentes que lo habían parado cuando circulaba con un vehículo de movilidad personal (VMP) por la autopista AP-7, a la altura de Sant Gregori, en Girona.

Además del arresto, el hombre ha sido denunciado por varias infracciones de tráfico, según la información policial difundida sobre la intervención. No se han detallado las infracciones concretas ni las circunstancias en las que se produjeron las huidas.

La Policía ha recordado que los vehículos de movilidad personal tienen prohibido circular por autopistas y ha advertido de que hacerlo pone en riesgo tanto a sus usuarios como al resto de las personas que circulan por la vía.

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