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CRISIS MIGRATORIA

Llegan siete nuevos cayucos a Canarias con más de 700 migrantes

El Consejo de Ministros abordará este próximo martes la situación.

Escoltan dos cayucos a unos 20 km de La Restinga (El Hierro) y llega otro a Lanzarote

Llegan siete nuevos cayucos a Canarias con más de 700 migrantes | EUROPAPRESS

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Gracia López
Gracia López
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La situación es especialmente complicada en El Hierro con los recursos desbordados después de varios días de repunte en la llegada de embarcaciones procedentes de África. Este sábado han llegado a la isla más de 600 personas a bordo de seis embarcaciones, cuatro de ellas eran trasladadas hasta el muelle de La Restinga, la más numerosa traía a 205 personas a bordo y arribaba a tierra en torno a la media noche.

La mañana ha sido especialmente intensa con otros cinco cayucos, dos de ellos llegaban hasta el puerto comercial de La Estaca. A esto hay que sumar una nueva embarcación que fue rescatada en aguas de Lanzarote con 142 migrantes a bordo. En total son 743 personas en menos de 24 horas.

El repunte migratorio de los últimos días ha provocado que todos los recursos se vean prácticamente desbordados en la isla de El Hierro, de hecho el viernes llegaron a coincidir hasta 1.800 personas en el muelle de La Restinga ante la imposibilidad de poder trasladar a los migrantes hasta el Centro de Atención temporal de Extranjeros de San Andrés. Cruz Roja ha reforzado su operativo de primera atención y el Instituto de Medicina Legal ha ampliado su dispositivo ante la posibilidad de que puedan llegar fallecidos en las próximas pateras.

También se han habilitado nuevos espacios de atención en El Hierro, Tenerife y Gran Canaria.

Los sindicatos de la Policía Nacional denuncian la falta de recursos para realizar las filiaciones en la isla, lo que les ha obligado a trasladarlos a Tenerife y Gran Canaria para hacer los correspondientes triajes en las 72 horas posteriores a la llegada a tierra de los migrantes.

Este martes el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, asistirán a una Comisión Interministerial para trasladar al Gobierno Central los problemas que este repunte migratorio está generando en la isla más pequeña del Archipiélago, a la que solo en lo que va del mes de noviembre ya han llegado más de 4.300 migrantes.

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