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Noticias de hoy, sábado 7 de noviembre de 2026
Consulta las últimas noticias en España hoy, sábado 7 de noviembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.
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En la pelea, que tuvo lugar a las 3:45 de la madrugada, varias personas han resultado heridas.
Consulta las efemérides de hoy 7 de noviembre de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.