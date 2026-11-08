Efemérides de hoy 8 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó el 8 de noviembre?

El 8 de noviembre de 2012, es proclamado el Día Internacional de la Radiología por un grupo de instituciones internacionales, entre las que figuran la Sociedad Europea de Radiología y la Sociedad Radiológica de América del Norte. Desde entonces, se celebra cada año en honor al descubrimiento de los rayos X por Wilhelm Conrad Röntgen en 1895. El físico alemán los identifica mientras experimenta con tubos de rayos catódicos y observa que pueden atravesar ciertos materiales y producir imágenes de los huesos.

Más de un siglo después, los rayos X se utilizan a diario en hospitales y centros médicos para detectar fracturas, localizar enfermedades y examinar órganos internos sin necesidad de cirugía. La radiología también incorpora técnicas como la tomografía computarizada, que genera imágenes detalladas del interior del cuerpo, y la resonancia magnética, que emplea campos magnéticos y ondas de radio. Estas tecnologías ayudan a diagnosticar enfermedades, planificar tratamientos y comprobar su evolución.

Un 8 de noviembre, pero de 2018, en el norte de California se desata el fuego más destructivo de su historia. El incendio, conocido como Camp Fire, comienza cerca de la localidad de Pulga y se propaga rápidamente por los fuertes vientos y la sequedad del terreno. En pocas horas alcanza Paradise, una población de unos 26.000 habitantes que queda prácticamente arrasada. Miles de personas tienen que abandonar sus hogares para escapar de las llamas.

El fuego quema alrededor de 62.000 hectáreas y destruye más de 18.000 edificios, entre viviendas, comercios y otras instalaciones. Mueren 85 personas y decenas de miles son evacuadas. Las llamas permanecen activas durante 17 días, hasta que los equipos de emergencia logran contenerlas el 25 de noviembre. La investigación posterior determina que el incendio se origina por fallos en una línea eléctrica.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 8 de noviembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 8 de noviembre?

1519.- El conquistador español Hernán Cortés llega a Tenochtitlán (México). Primera vez que un europeo entra en una de las grandes ciudades precolombinas.

1843.- Las Cortes españolas adelantan en un año la mayoría de edad de Isabel II, que sólo tiene 13 años, para que pueda reinar.

1932.- El demócrata Franklin Delano Roosevelt es elegido 32 presidente de Estados Unidos al vencer al republicano Herbert Hoover.

1933.- El rey de Afganistán, Nadir Sha, es asesinado en el palacio de Kabul.

1960.- John F. Kennedy gana las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

1965.- Reino Unido abole la pena de muerte.

1972.- La cadena de televisión de pago HBO (Home Box Office) comienza sus emisiones en Estados Unidos.

1977.- El arqueólogo griego Manolis Andronikos descubre la tumba de Filipo II, padre de Alejandro Magno.

1995.- El Parlamento español aprueba el nuevo Código Penal que sustituye al de 1848 y adapta el Derecho a la sociedad del siglo XXI.

2000.- Los restos mortales de la reina María de las Mercedes, primera esposa del rey de España Alfonso XII, son trasladados a la catedral de la Almudena de Madrid desde el Monasterio de El Escorial.

2016.- El republicano Donald Trump es elegido presidente de Estados Unidos en sustitución del demócrata Barack Obama.

2017.- El Tribunal Constitucional de España anula la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña y la ley de transitoriedad.

¿Quién nació el 8 de noviembre?

1913.- Emmanuela Dampierre, viuda del infante don Jaime de Borbón y Battenberg.

1925.- Asunción Balaguer Golobart, actriz española.

1932.- Felipe Mellizo, periodista y escritor español.

1935.- Alain Delon, actor francés.

1954.- Kazuo Ishiguro, escritor británico de origen japonés.

1967.- José Luis Pérez Caminero, futbolista español

¿Quién murió el 8 de noviembre?

1674.- John Milton, poeta y novelista inglés.

1873.- Manuel Bretón de los Herreros, dramaturgo español.

2001.- Eulalia del Pino, actriz española.

2009.- Vitali Guinzburg, científico ruso.

2019.- Fred Bongusto, cantante italiano.

2022.- Maribel Barreto, escritora paraguaya

¿Qué se celebra el 8 de noviembre?

El 8 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Radiología.

Horóscopo del 8 de noviembre

Los nacidos el 8 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 8 de noviembre

Hoy, 8 de noviembre, se celebran los santos Diosdado, Mauro, Godfrido, Nicóstrato y Castor.