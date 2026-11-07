Muere un hombre de 68 años atrapado entre su coche y la maquinaria de un túnel de lavado en Castellón

Un hombre de 68 años ha muerto este viernes en una gasolinera de Betxí, en Castellón, tras quedar atrapado entre su vehículo y la estructura de un túnel de lavado. El suceso ocurrió alrededor de las 12.30 horas del 6 de noviembre en las instalaciones de una estación de servicio Petronor situada a la entrada de la localidad.

La Policía Judicial de la Guardia Civil investiga las circunstancias del accidente. Una de las hipótesis es que el hombre creyera que el programa de lavado había concluido y se acercara al coche para entrar y marcharse. Según las primeras informaciones, la maquinaria reanudó entonces su movimiento y la víctima quedó atrapada entre la puerta del vehículo y un poste de la instalación.

Esta posible secuencia está pendiente de confirmación. Los investigadores trabajan para reconstruir lo ocurrido y determinar cómo se produjo el atrapamiento.

Los trabajadores avisaron a emergencias

Los empleados de la gasolinera alertaron al teléfono de emergencias en cuanto advirtieron lo que estaba sucediendo. Hasta el establecimiento se desplazaron patrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil, varias ambulancias y efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón.

Los agentes acordonaron la zona mientras los equipos de emergencia intervenían en el túnel de lavado. Los bomberos se encargaron de liberar al hombre, que había quedado aprisionado entre su coche y la estructura de la instalación, y lo pusieron en manos de los sanitarios.

Pese a la intervención de los servicios de emergencia, no fue posible salvarle la vida. El fallecimiento se confirmó en el mismo lugar del accidente.

Tras la actuación de los equipos de rescate, la comitiva judicial ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto Anatómico Forense, donde está previsto que se le practique la autopsia para determinar las causas exactas de la muerte.

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