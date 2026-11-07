España, entre los cuatro países con más presión migratoria de la Unión Europea

Este sábado 7 de noviembre se cumplen 100 días de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta el pasado 30 de julio.

Decenas de miles de personas cruzaron la frontera desde Marruecos en apenas unas horas, y ahora, 100 días después, todavía permanecen en Ceuta alrededor de 15.000 inmigrantes.

España, entre los cuatro países con más presión de la UE

Un último informe de la Comisión Europea señala que España está entre los cuatro países con más presión migratoria de toda la Unión Europea, un informe ya ha tenido en cuenta todo lo ocurrido en Ceuta en las últimas semanas.

Las conclusiones de esta Comisión evidencian que los datos no son nada buenos para España, ya que en los últimos meses ha concentrado el 20% de las entradas irregulares dentro de la Unión Europea, lo que le convierte junto a Chipre, Italia y Grecia en uno de los cuatro países que ahora mismo se encuentran bajo mayor presión migratoria.

Más derecho y prioridad para proteger sus fronteras

Este hecho provocará que España tendrá más derecho y prioridad que otros estados para proteger sus fronteras en los próximos meses.

Por otra parte, la Guardia Civil remitió este viernes un informe a la jueza Tardón en el que cifra en 88.146 las personas que han regresado a Marruecos desde aquellos acontecimientos. Una cantidad que supera las estimaciones que había ofrecido el Gobierno sobre el número de personas que cruzaron la frontera.

El Ejecutivo llegó a hablar de entre 70.000 y 80.000 migrantes, aunque nunca facilitó una cifra exacta. Sin embargo, los datos que ahora maneja la investigación apuntan a una cantidad superior. Si a las 88.146 personas que han regresado a Marruecos se suman las aproximadamente 15.000 que, según el Gobierno de Ceuta, todavía permanecen en la ciudad, el total ascendería a 103.146 migrantes. Es decir, más de 100.000 personas podrían haber atravesado la frontera durante aquellos días, siempre que ambas cifras correspondan al mismo grupo de entradas.