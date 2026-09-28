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Muere tras recibir un disparo de un agente de la Policía Municipal en Gipuzkoa

La víctima habría amenazado con un arma blanca a varias personas que se encontraban en un local de hostelería.

Imagen de archivo de Hondarribia.

Imagen de archivo de Hondarribia. Google Maps

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Irene Delgado
Irene Delgado
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Un hombre de 46 años ha fallecido este lunes en Hondarribia (Gipuzkoa) después de recibir un disparo efectuado por un agente de la Policía Local cuando, según el Departamento vasco de Seguridad, intentaba agredir con un arma blanca a una agente de la Ertzaintza.

Los hechos han ocurrido esta tarde, cuando el hombre habría amenazado con un arma blanca a varias personas que se encontraban en un local de hostelería de esta localidad guipuzcoana.

Tras recibir el aviso, varias dotaciones de la Policía Local y de la Ertzaintza se han desplazado hasta el lugar para intervenir. Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, los agentes han intentado sin éxito que el hombre depusiera su actitud.

En el transcurso de la intervención, el hombre habría intentado agredir con el arma blanca a una agente de la Ertzaintza, momento en el que un agente de la Policía Local ha efectuado un disparo que ha alcanzado al varón, que finalmente ha fallecido.

Este artículo es una noticia de última hora sobre lo acecido en Gipuzkoa y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre este tema en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram.

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