Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Migración

Preocupación en Canarias ante un incremento en la llegada de cayucos

Las buenas condiciones del mar de estos meses favorecen la llegada de embarcaciones. Hablamos con el responsable de algunos centros de acogida en las islas.

Migrantes en su llegada a Canarias

Preocupación en Canarias ante un incremento en la llegada de cayucos | Antena 3

Publicidad

Toñi Galván
Toñi Galván
Publicado:

En las últimas horas, tres embarcaciones han sido localizadas cerca de El Hierro, con 557 inmigrantes. Procedentes de Senegal, Gambia, Guinea Conakry, Mali, Guinea Bissau y Costa de Marfil. Solo en una semana, han llegado más de 2.000 personas.

Algo que comienza a preocupar a las instituciones y a las autoridades de las islas. Desde la Fundación ACCEM, que se encarga de gestionar algunos centros de Tenerife y Lanzarote, aseguran que en la actualidad la situación es tranquila, dentro de lo normal en estos meses, con unas condiciones de navegación más favorables. Aunque la ruta atlántica sigue estando activa.

Francisco Navarro, su responsable territorial en Canarias, nos cuenta que están preparados para dar respuesta a este tipo de contingencias. “Todavía estamos en números inferiores a años anteriores como lo de las crisis de los años 2023/24” cuando llegaron cerca de 47.000 inmigrantes.

"Tenemos activados los centros de Lanzarote y Tenerife, con personal fijo"

"Nos tenemos que adaptar a estás subidas y bajadas en la llegada de pateras”. Navarro insiste en que las infraestructuras y los equipos siguen. “Hace tiempo que esto dejó de ser una crisis y una emergencia. Esto es un contexto migratorio”. Por eso es importante mantener las infraestructuras y los equipos, además de la coordinación y la colaboración entre administraciones. “Hemos mejorado mucho. Hemos dado respuesta a situaciones muy complejas”, apunta el responsable de ACCEM.

“La idea es que estos recursos sean suficientemente sólidos y robustos para cuando lleguen y estemos preparados”. Ante el repunte y las noticias de colapso en Lanzarote, asegura que la isla tiene una situación peculiar por la infraestructura, porque es más reducida. “Podemos estar sin llegadas un tiempo y en un fin de semana llegar hasta 800 personas y eso pone en aprietos a las administraciones y a los centros”.

Aunque defiende que pueden hacer derivaciones rápidas. “Nosotros tenemos en Lanzarote 320 plazas. Tenemos allí un centro polivalente para atender hombres y mujeres (no menores) y que las derivaciones sean rápidas a otros centros de mayor capacidad como Tenerife y Gran Canaria”. El centro de Lanzarote tenía antes 100 plazas y ahora 320. “Aumentamos las plazas para dar respuesta a la demanda”.

En Las Raíces, el Cate de Tenerife, hay unas 900 personas. Los de Lanzarote se están derivando ahora ahí. “Es un circuito normalizado en esta red de acogida”, dice Navarro.

La situación de Ceuta es diferente a la de Canarias

Navarro habla también de la situación de Ceuta, donde también están actuando. “Son situaciones diferentes. Ceuta es prácticamente un pueblo. En los años 2020/21 Canarias tampoco tenía una red suficiente para acoger a todas estas personas”. “En Ceuta estamos gestionando otro centro de 1300 plazas”. Allí atiende a cada una de las personas de manera personalizada.

Canarias también ha vivido momentos complicados, pero “en un contexto diferente por la población. Aquí ya teníamos red de acogida. La diferencia es que en Canarias se quedan muchas más vidas por el camino, son travesías largas”. La ruta atlántica sigue siendo la más mortífera del mundo.

En los centros atienden distintos perfiles de diferentes nacionalidades: senegaleses, marroquíes, Sudán, personas con historias de persecución y guerras (como los que viene de países como Mali o Burkina Faso). Navarro asegura que trabajan en contextos muy complicados.

Accem presta apoyo humanitario y asesoramiento legal

“Nos ocupamos de detectar posibles casos de petición de asilo, informarles de la legalidad, de los derechos que tienen en unos contextos muy graves”.

A veces se dan vi nichos dentro de los centros, pero asegura que “no separamos a gente por nacionalidades. Tenemos equipo jurídico que conoce la realidad de cada país , tenemos perfiles especializados para detectar posibles trata de seres humanos, para trabajar con infancia o adolescencia”.

Con respecto a los posibles casos de violaciones que se han visto sometidas algunas mujeres que viajan en cayucos, asegura que “pueden darse muchas situaciones en los trayectos. Antes de llegar a nuestro centro las personas han pasado por un triaje en dependencias policiales. Si formulan una denuncia la policía pone en marcha su mecanismo.

Si cualquier persona nos dice que ha sido víctima de delito o agresión hacemos ese acompañamiento”. El responsable de Accem relata que se ponen en el lado de la víctima, porque “sabemos que estamos tratando con perfiles vulnerables”.

Crece la acampada en Sol en protesta por la crisis de la vivienda y se mantendrá al menos hasta que haya un decreto Maricarmen

Acampados en Sol

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de Hondarribia.

Muere tras recibir un disparo de un agente de la Policía Municipal en Gipuzkoa

Coche Guardia Civil.

Encuentran el cadáver de una persona con un flotador frente a la costa de Fuengirola

El detenido como supuesto autor del asesinato machista de su pareja en Benidorm sale del domicilio donde ocurrió el crimen

La mató a puñaladas, descuartizó el cadáver y lo quemó en un descampado, así asesinó a su pareja en Benidorm

Migrantes en su llegada a Canarias
Migración

Preocupación en Canarias ante un incremento en la llegada de cayucos

La Guardia Civil busca a un conductor kamikaze que irrumpíó en la frontera de Ceuta desde Marruecos
Ceuta

Buscan a un conductor kamikaze fugado en Ceuta tras cruzar con su vehículo la frontera desde Marruecos

Un grupo de migrantes marroquíes en Ceuta
CEUTA

Diez menores detenidas tras agredir a los educadores de su centro de acogida en Ceuta

Nueva noche de tensión en Ceuta con agresiones a dos educadores que no dejaron a las menores salir a fumar. Aseguran que "es un caso puntual y no hay ningún problema con los trabajadores".

Jupol denuncia la "hipocresía" del delegado de Gobierno en Madrid por el desahucio de Maricarmen y una "cortina de humo"
Maricarmen

El copropietario de Urbagestión sobre el desahucio de Maricarmen: "Era evidente que se perseguían otro tipo de intereses"

La empresa asegura que se le ofreció un alquiler muy por debajo del precio de mercado.

Pescadores de Málaga tiran una tonelada de boquerones

Vídeo | Pescadores de Málaga tiran una tonelada de boquerones al mar tras ofrecerles solo 15 céntimos por kilo

Fachada del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona

El Vall d’Hebron detecta a tiempo una enfermedad rara en un bebé gracias al cribado neonatal

Dos coches de la Policía Nacional en la Audiencia Provincial de Palma.

Detenido un hombre en Palma tras golpear y morder a otro: le esperó escondido en un portal para agredirle

Publicidad