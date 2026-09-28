Preocupación en Canarias ante un incremento en la llegada de cayucos

En las últimas horas, tres embarcaciones han sido localizadas cerca de El Hierro, con 557 inmigrantes. Procedentes de Senegal, Gambia, Guinea Conakry, Mali, Guinea Bissau y Costa de Marfil. Solo en una semana, han llegado más de 2.000 personas.

Algo que comienza a preocupar a las instituciones y a las autoridades de las islas. Desde la Fundación ACCEM, que se encarga de gestionar algunos centros de Tenerife y Lanzarote, aseguran que en la actualidad la situación es tranquila, dentro de lo normal en estos meses, con unas condiciones de navegación más favorables. Aunque la ruta atlántica sigue estando activa.

Francisco Navarro, su responsable territorial en Canarias, nos cuenta que están preparados para dar respuesta a este tipo de contingencias. “Todavía estamos en números inferiores a años anteriores como lo de las crisis de los años 2023/24” cuando llegaron cerca de 47.000 inmigrantes.

"Tenemos activados los centros de Lanzarote y Tenerife, con personal fijo"

"Nos tenemos que adaptar a estás subidas y bajadas en la llegada de pateras”. Navarro insiste en que las infraestructuras y los equipos siguen. “Hace tiempo que esto dejó de ser una crisis y una emergencia. Esto es un contexto migratorio”. Por eso es importante mantener las infraestructuras y los equipos, además de la coordinación y la colaboración entre administraciones. “Hemos mejorado mucho. Hemos dado respuesta a situaciones muy complejas”, apunta el responsable de ACCEM.

“La idea es que estos recursos sean suficientemente sólidos y robustos para cuando lleguen y estemos preparados”. Ante el repunte y las noticias de colapso en Lanzarote, asegura que la isla tiene una situación peculiar por la infraestructura, porque es más reducida. “Podemos estar sin llegadas un tiempo y en un fin de semana llegar hasta 800 personas y eso pone en aprietos a las administraciones y a los centros”.

Aunque defiende que pueden hacer derivaciones rápidas. “Nosotros tenemos en Lanzarote 320 plazas. Tenemos allí un centro polivalente para atender hombres y mujeres (no menores) y que las derivaciones sean rápidas a otros centros de mayor capacidad como Tenerife y Gran Canaria”. El centro de Lanzarote tenía antes 100 plazas y ahora 320. “Aumentamos las plazas para dar respuesta a la demanda”.

En Las Raíces, el Cate de Tenerife, hay unas 900 personas. Los de Lanzarote se están derivando ahora ahí. “Es un circuito normalizado en esta red de acogida”, dice Navarro.

La situación de Ceuta es diferente a la de Canarias

Navarro habla también de la situación de Ceuta, donde también están actuando. “Son situaciones diferentes. Ceuta es prácticamente un pueblo. En los años 2020/21 Canarias tampoco tenía una red suficiente para acoger a todas estas personas”. “En Ceuta estamos gestionando otro centro de 1300 plazas”. Allí atiende a cada una de las personas de manera personalizada.

Canarias también ha vivido momentos complicados, pero “en un contexto diferente por la población. Aquí ya teníamos red de acogida. La diferencia es que en Canarias se quedan muchas más vidas por el camino, son travesías largas”. La ruta atlántica sigue siendo la más mortífera del mundo.

En los centros atienden distintos perfiles de diferentes nacionalidades: senegaleses, marroquíes, Sudán, personas con historias de persecución y guerras (como los que viene de países como Mali o Burkina Faso). Navarro asegura que trabajan en contextos muy complicados.

Accem presta apoyo humanitario y asesoramiento legal

“Nos ocupamos de detectar posibles casos de petición de asilo, informarles de la legalidad, de los derechos que tienen en unos contextos muy graves”.

A veces se dan vi nichos dentro de los centros, pero asegura que “no separamos a gente por nacionalidades. Tenemos equipo jurídico que conoce la realidad de cada país , tenemos perfiles especializados para detectar posibles trata de seres humanos, para trabajar con infancia o adolescencia”.

Con respecto a los posibles casos de violaciones que se han visto sometidas algunas mujeres que viajan en cayucos, asegura que “pueden darse muchas situaciones en los trayectos. Antes de llegar a nuestro centro las personas han pasado por un triaje en dependencias policiales. Si formulan una denuncia la policía pone en marcha su mecanismo.

Si cualquier persona nos dice que ha sido víctima de delito o agresión hacemos ese acompañamiento”. El responsable de Accem relata que se ponen en el lado de la víctima, porque “sabemos que estamos tratando con perfiles vulnerables”.