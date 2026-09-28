Vídeo | Pescadores de Málaga tiran una tonelada de boquerones al mar tras ofrecerles solo 15 céntimos por kilo

Una tonelada de boquerones ha terminado de nuevo en el mar después de toda una noche de trabajo. Es la decisión que ha tomado la tripulación de un pesquero de Caleta de Vélez, en Málaga, ante los bajos precios ofrecidos en la lonja. "Ni para gastos hay".

La subasta llegó a situarse por debajo de los 1,5 euros por una caja de diez kilos, apenas 15 céntimos por kilogramo. Ante esta situación, los pescadores optaron por devolver parte de sus capturas al mar.

"Nadie los quiere, esta es la vida del pescador, ni para gastos hay", denuncia Javier, de 23 años, en un vídeo publicado en sus redes sociales.

El combustible dispara los gastos

El joven trabaja desde los 16 años en el barco de su padre, una empresa familiar que emplea a una decena de personas.

"Con la subida del gasóleo, a 1,4 euros el litro, y de los costes laborales, no nos salen las cuentas. Tuvimos una avería y tenemos que pagar las letras", lamenta Javier, que asegura que apenas cobran 500 euros mensuales.

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