Noticias de hoy, lunes 28 de septiembre de 2026

Segunda noche de acampada en la Puerta de Sol por la crisis de la vivienda y lejos de disminuir crece.

Nuevo mensaje de Maricarmen

Es el nuevo mensaje de Maricarmen desde el hospital. Manda ánimos a todos los que acampan en Sol. Les insta a seguir allí hasta que el cuerpo aguante y logren sus reivindicaciones. Sobre esas reivindicaciones, Sánchez prometió a Mari Carmen trabajar a contrarreloj para llevarlas a cabo.

El decreto Maricarmen

Sánchez se agarra al clavo ardiendo del caso Maricarmen para intentar poner de acuerdo a sus socios parlamentarios, con ideas contrapuestas sobre la vivienda. Quiere sacar adelante un decreto que se paralizó varios meses por falta de apoyos. En el que se planteaba prorrogar la congelación de los alquileres y regular los arrendamientos de temporada.

Ceuta vuelve a salir a la calle

Los vecinos necesitan recuperar sus playas, su vida, volver a la normalidad. 60 días después. En las últimas horas, la Policía Nacional ha desalojado a cerca de 300 migrantes asentados en la playa de Benítez. El Gobierno estudia las vías legales para acelerar las devoluciones de los migrantes.

Nuevo caso de violencia machista

Ha ocurrido en La Campana, Sevilla. Un hombre habría apuñalado en numerosas ocasiones a su pareja. Todo ante la presencia de su hijo menor. Tras atrincherarse en la vivienda durante 12 horas, finalmente, se ha entregado a los agentes. La mujer de 47 años ha terminado falleciendo.

Misa del Papa

Misa multitudinaria del papa esta pasada noche en Lourdes. Más de 150.000 personas han acudido al santuario. Ha lanzado un mensaje para que se redefina el valor de la vida humana ante la enfermedad, el sufrimiento o la vejez. Un aviso con un fuerte peso político en Francia, dado el reciente debate sobre la legalización de la eutanasia en el país.