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Noticias de hoy, lunes 28 de septiembre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 28 de septiembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, sábado 8 de agosto de 2026

Noticias de hoy, lunes 28 de septiembre de 2026

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Segunda noche de acampada en la Puerta de Sol por la crisis de la vivienda y lejos de disminuir crece.

Nuevo mensaje de Maricarmen

Es el nuevo mensaje de Maricarmen desde el hospital. Manda ánimos a todos los que acampan en Sol. Les insta a seguir allí hasta que el cuerpo aguante y logren sus reivindicaciones. Sobre esas reivindicaciones, Sánchez prometió a Mari Carmen trabajar a contrarreloj para llevarlas a cabo.

El decreto Maricarmen

Sánchez se agarra al clavo ardiendo del caso Maricarmen para intentar poner de acuerdo a sus socios parlamentarios, con ideas contrapuestas sobre la vivienda. Quiere sacar adelante un decreto que se paralizó varios meses por falta de apoyos. En el que se planteaba prorrogar la congelación de los alquileres y regular los arrendamientos de temporada.

Ceuta vuelve a salir a la calle

Los vecinos necesitan recuperar sus playas, su vida, volver a la normalidad. 60 días después. En las últimas horas, la Policía Nacional ha desalojado a cerca de 300 migrantes asentados en la playa de Benítez. El Gobierno estudia las vías legales para acelerar las devoluciones de los migrantes.

Nuevo caso de violencia machista

Ha ocurrido en La Campana, Sevilla. Un hombre habría apuñalado en numerosas ocasiones a su pareja. Todo ante la presencia de su hijo menor. Tras atrincherarse en la vivienda durante 12 horas, finalmente, se ha entregado a los agentes. La mujer de 47 años ha terminado falleciendo.

Misa del Papa

Misa multitudinaria del papa esta pasada noche en Lourdes. Más de 150.000 personas han acudido al santuario. Ha lanzado un mensaje para que se redefina el valor de la vida humana ante la enfermedad, el sufrimiento o la vejez. Un aviso con un fuerte peso político en Francia, dado el reciente debate sobre la legalización de la eutanasia en el país.

Las imágenes del nuevo túnel incendiado en Ceuta utilizado como refugio por migrantes

El Parlament debatirá sobre la soberanía de Ceuta en la semana marcada por el 'decreto Maricarmen'

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Sociedad

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial.

Rescatan a un hombre que se había subido al tejado de una casa desorientado y con alucinaciones

Elías, acampado en Sol

Elías, uno de los acampados en Sol por la crisis de la vivienda: "No nos basta el martes, no es coger el tema de raíz, es calmar la tormenta"

Noticias de hoy, sábado 8 de agosto de 2026

Noticias de hoy, lunes 28 de septiembre de 2026

Acampada en Sol
Acampada en Sol

Última hora de la acampada en Sol por la crisis de la vivienda, en directo: Los representantes de Maricarmen y los dueños del piso en el que vivía se reúnen hoy

Acampados en Sol
Acampada en Sol

Crece la acampada en Sol en protesta por la crisis de la vivienda y se mantendrá al menos hasta que haya un decreto Maricarmen

Maricarmen
Maricarmen

Nuevo mensaje de Maricarmen para los acampados en Sol: "Luchad, defender lo que es vuestro"

Maricarmen ha vuelto a enviar un mensaje desde el hospital, en esta ocasión destinado a los cientos de personas que siguen acampados en la Puerta del Sol.

Efemérides de hoy 28 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 28 de septiembre?
Efemérides

Efemérides de hoy 28 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 28 de septiembre?

Consulta las efemérides de hoy 28 de septiembre de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Cientos de acampados en la Puerta del Sol

Segunda noche de acampada en Sol con cientos de manifestantes que piden el 'decreto Maricarmen'

Campaña por la televisión gratuíta en los hospitales

Campaña por la televisión gratuíta en los hospitales

El Parlament debatirá sobre la soberanía de Ceuta en la semana marcada por el 'decreto Maricarmen'

El desalojo de la playa de Benítez y una nueva marcha al Tarajal marcan la jornada en Ceuta

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