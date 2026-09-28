La mató a puñaladas, descuartizó el cadáver y lo quemó en un descampado, así asesinó a su pareja en Benidorm

Una discusión en una vivienda del municipio alicantino de Benidorm ha terminado con el asesinato de una mujer de unos 33 años, de nacionalidad brasileña. El hombre, acusado de asesinato y de la misma nacionalidad, la asestó varias puñaladas, según ha confirmado a EFE fuentes conocedoras de la investigación.

El incidente ocurrió en una vivienda situada en el número 3 de la calle Joan Fuster Zaragoza. Tras las puñaladas, descuartizó el cuerpo y trasladó los restos en varias maletas a una zona de campo entre los municipios de Benidorm y Finestrat, lugar donde le prendió fuego.

Para llevar el cadáver contó con la ayuda de otros dos hombres. Ambos acudieron a la comisaría a desvelar lo sucedido, lo que ayudó a encontrar el cuerpo sin vida de la mujer y el paradero del autor del crimen. Tras ello han sido arrestados por encubrimiento.

La víctima, no había interpuesto ninguna denuncia por violencia machista contra el presunto asesino, quien también es su pareja. Por lo que no figuraba en el sistema Viogén.

Los agentes han llevado al hombre, de 40 años, junto a agentes de la científica, al domicilio donde ha tenido lugar el crimen. Aunque no han confirmado si se trata de un registro o reconstrucción de los hechos. Cinco horas después ha salido del domicilio para dirigirse a los calabozos tras ser acusado de asesinato.

De momento, la investigación continúa abierta para aclarar lo sucedido y trabajar en la identificación de la fallecida. Sus restos mortales han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de Alicante mientras que un juzgado de Benidorm se ha hecho cargo del caso. Está previsto que el martes reciba la declaración de los arrestados.

Día de luto

En un acto en la localidad de Novelda, el Subdelegado del Gobierno, Manuel Pineda, ha expresado la "repulsa y condena más absoluta" por lo sucedido en Benidorm y ha añadido que la investigación de la Policía Nacional sigue en marcha.

El Ayuntamiento de Benidorm ha decretado un día de luto por el supuesto crimen machista y ha convocado una concentración silenciosa de cinco minutos el martes a las 11:00 horas en la plaza de Sus Majestades los Reyes de España en memoria de la víctima.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este caso como asesinato machista, elevando a 40 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en 2026 y a 1.381 desde 2003

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recalca que el teléfono 016, las consultas 'online' a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat 'online', accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es; funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

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