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Diez menores detenidas tras agredir a los educadores de su centro de acogida en Ceuta

Nueva noche de tensión en Ceuta con agresiones a dos educadores que no dejaron a las menores salir a fumar. Aseguran que "es un caso puntual y no hay ningún problema con los trabajadores".

Un grupo de migrantes marroquíes en Ceuta

Diez menores detenidas tras agredir a varios educadores en un centro de acogida en Ceuta | EFE

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Javier Lliso
Publicado:

Playas todavía llenas de residuos

Los operarios continúan trabajando en la retirada de escombros y residuos acumulados en distintos puntos de Ceuta. Dos meses después de la llegada masiva de migrantes, todavía permanecen montones de basura en algunas playas.

En el Trampolín, un grupo de menores reclamaba esta mañana mayor protección. Una situación que vuelve a poner el foco en la atención y seguridad de los menores que permanecen en la ciudad.

Agresiones en un centro de acogida

Precisamente, durante la pasada noche se produjeron varias agresiones en un centro de acogida para niñas. Dos educadores resultaron heridos y diez menores fueron detenidas.

Los trabajadores no dejaron salir a fumar a las menores y fue entonces cuando ocurrieron las presuntas agresiones. "Es un caso puntual, no hay ningún problema con los trabajadores", aseguran.

Mientras, continúan apareciendo nuevos asentamientos en distintos puntos de Ceuta, incluidos túneles situados bajo la ciudad.

Escuelas infantiles retrasan su apertura

La presión sobre los servicios públicos también afecta a otros ámbitos. Algunas escuelas infantiles han tenido que retrasar su apertura mientras preparan sus instalaciones para poder recibir a los alumnos.

Noelia, educadora infantil, explica que están preparando las clases para poder recibir a los niños.

Los sanitarios piden más personal

Los sindicatos alertan también de la situación de la sanidad ceutí. Desde CSIF reclaman la creación de un centro de salud alternativo ante el incremento de la presión asistencial.

“Estamos hablando de meter a 18.000 o 20.000 personas más dentro de un sistema preparado para 80.000”, señala Alejandro Artero, presidente de CSIF Ceuta.

Solo durante este fin de semana, los servicios sanitarios atendieron a más de 300 migrantes.

Desde SATSE aseguran que este aumento de la atención no ha ido acompañado de un refuerzo suficiente de las plantillas.

“Esto no ha producido ningún tipo de aumento sanitario, ni médicos, ni enfermeras, ni fisioterapeutas”, denuncia Elisabeth Muñoz, secretaria general de SATSE Ceuta.

Los sindicatos reclaman así un incremento de las plantillas para poder hacer frente al aumento de la demanda asistencial.

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