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Detenido un hombre en Palma tras golpear y morder a otro: le esperó escondido en un portal para agredirle

El presunto agresor le propinó numerosos golpes en el rostro y llegó a morderle violentamente uno de los dedos.

Dos coches de la Policía Nacional en la Audiencia Provincial de Palma.

Dos coches de la Policía Nacional en la Audiencia Provincial de Palma. Europa Press

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Pepe Ribas
Publicado:

La Policía Nacional ha detenido en Palma acusado de un delito de lesiones después de que se descubriera, tras una investigación, que había esperado escondido en el interior de un portal y se había abalanzado sobre otro varón cuando este acudió al domicilio de su pareja. Los hechos ocurrieron a inicios del mes de septiembre en la capital de la isla de Mallorca.

El agresor escondido se abalanzó sobre el otro hombre al verlo aparecer

La víctima se desplazó hasta la vivienda de su novia, con la que había quedado previamente para pasar la noche. Al llegar al portal, llamó a su pareja para que le abriera la puerta. Sin embargo, ella le pidió insistentemente que no subiera y que se marchara. Pese a la advertencia, el hombre decidió acceder al portal. Una vez dentro de la zona comunitaria del edificio, la puerta se abrió de forma repentina y un segundo hombre salió desde el interior y se abalanzó sobre él, iniciándose un forcejeo.

La víctima recibió varios golpes en la cara y fue mordida violentamente

Durante el enfrentamiento, el presunto agresor le propinó numerosos golpes en el rostro y llegó a morderle violentamente uno de los dedos. La víctima consiguió repeler el ataque y situarse a espaldas de su agresor, al que realizó una maniobra de contención. Finalmente, el atacante depuso su actitud y abandonó rápidamente el lugar.

El agredido presentó denuncia

Tras la agresión, el hombre acudió a un centro médico de Palma para ser atendido de las lesiones sufridas. Además de los golpes en la cara, presentaba una herida en uno de los dedos provocada por el mordisco y necesitó cinco puntos de sutura. La víctima presentó posteriormente una denuncia. Las pesquisas permitieron identificar al presunto autor varios días después. Una vez localizado, el hombre fue detenido a finales de la semana pasada como presunto responsable de un delito de lesiones.

Se desconoce la identidad del agresor y los motivos de la agresión premeditada

Por el momento, la Policía Nacional no ha informado públicamente de la identidad ni de la edad del detenido. Tampoco han trascendido las circunstancias concretas que explicarían el enfrentamiento ni cuál era la relación entre el presunto agresor y la pareja de la víctima. La investigación policial se mantiene abierta y el detenido está considerado presunto autor de los hechos, a la espera de las actuaciones judiciales correspondientes.

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