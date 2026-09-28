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El copropietario de Urbagestión sobre el desahucio de Maricarmen: "Era evidente que se perseguían otro tipo de intereses"

La empresa asegura que se le ofreció un alquiler muy por debajo del precio de mercado.

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Uno de los dueños de Urbagestión sobre el desahucio de Maricarmen | EUROPAPRESS

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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Este lunes, la representación legal de Maricarmen se reúne con el Ayuntamiento de Madrid y Urbagestión, la empresa propietaria del piso de donde fue desahuciada la semana pasada, para alcanzar una alternativa a esta situación.

El copropietario de la empresa, Ricardo Alonso, ha dado su versión en 'Espejo Público', explicando que la anciana lleva desde 2007 "ocupando la vivienda sin justo título", es decir, "llevaba más de 10 años sin ese título y se subrogó a consecuencia del fallecimiento de su madre en 2005".

Sin intención de negociar

Además, asegura que le ofrecieron alternativas, pero nunca hubo intención de negociar con ellos. Por su parte Rafael Babiano, del despacho de abogados Maricarmen, desmiente que se intentara negocial: "Eso es mentira, se ha intentado negociar por activa y por pasiva".

Desde la empresa sostienen que la figura de Maricarmen ha sido instrumentalizada, un hecho que preveían, porque "era evidente que se perseguía otro tipo de intereses. Es un perfil perfecto para el sindicato".

El inmueble de la anciana, es la única vivienda que ha adquirido la empresa. Explica que lo compraron "con el conocimiento de que estaba el contrato de renta antigua y sin justo título", añadiendo haberle ofrecido a Maricarmen "con carácter preferente que adquiriera la vivienda".

Descuento del 40%

Por otro lado, Alonso ha explicado que la anciana llevaba una década pagando 204 euros más los gastos de comunidad, que sumaban un total de 450 euros al mes, por lo que se le ofreció un alquiler muy por debajo de los 2.500 euros, ya que en ese momento ese precio era "el valor medio del mercado". Y afirma que esa propuesta llega porque "la empresa está dispuesta a arrancar una negociación o un descuento al menos del 40%".

Una propuesta que señalan que al día siguiente estaba publicada en sus redes sociales "diciendo que estábamos pidiendo 2.600 euros". Babiano expresa que "cualquier propuesta que superase los ingresos de Maricarmen era directamente inaceptable".

Ataques constantes

Desde que el caso saltó a los medios de comunicación, Urbagestión, una empresa con ocho trabajadores, denuncia los constantes ataques que sufren: "Estamos tratando de determinar el alcance del perjuicio, el nivel de coacciones y cuestiones al que estamos sometidos, nos dimos cuenta que nos estaban hackeando, nuestros teléfonos iban mal".

Es más, el abogado apunta, entre risas, haber "leído algo de una caja de cucarachas", negado que ni el bufete ni el sindicato de inquilinos tenga algo que ver.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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