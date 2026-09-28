Encuentran el cadáver de una persona con un flotador frente a la costa de Fuengirola

El cadáver de una persona con un flotador ha sido localizado en el mar frente a la costa de Fuengirola (Málaga), en el tercer hallazgo de un cuerpo sin vida registrado este mes en aguas de la provincia malagueña.

Según han informado fuentes de los cuerpos de seguridad, el cuerpo fue encontrado en la madrugada del pasado sábado y la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para tratar de esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar la identidad de la víctima.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre este último hallazgo. La Guardia Civil mantiene además abiertas otras investigaciones por la aparición, a mediados de septiembre, de los cadáveres de dos hombres que vestían trajes de neopreno y fueron localizados en distintos puntos de la costa malagueña.

En ambos casos se trataba de migrantes que no habían podido ser identificados y cuya presencia no estaba relacionada con la entrada masiva registrada a finales de julio en Ceuta.

El primero de aquellos cuerpos apareció el 15 de septiembre en la costa occidental de Málaga y, apenas 24 horas después, fue localizado otro cadáver en circunstancias similares en aguas de Nerja, en la zona oriental de la provincia.