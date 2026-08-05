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Un muerto y dos heridos graves por la explosión de un tanque de combustible en Telde, Gran Canaria

Las dos personas heridas han sido trasladadas a un centro hospitalario. El Gobierno canario ha declarado la Situación de Alerta tras el incidente.

Imagen del tanque en el que se ha producido la explosión

Imagen del tanque en el que se ha producido la explosión EFE

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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A mediodía en el polígono industrial de Salinetas, en Telde, se ha producido una explosión en un tanque de combustible. El incidente ha dejado un muerto y dos personas heridas que, según ha confirmado la Policía Nacional, se encuentran con pronóstico grave y han sido trasladadas a un centro hospitalario. Tras el incidente, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la Situación de Alerta. Según explica el Gobierno de Canarias, la activación se produce en base a la información disponible y en aplicación del Plan Especial de Emergencia Exterior por riesgo de accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas en la Comunidad Autónoma de Canarias, RISQCAN.

Aunque se desconoce el motivo de la explosión, fuentes conocedoras de los hechos y consultadas por Europa Press, señalan que en la parte alta de uno de los tanques había dos operarios haciendo labores de soldadura.

Desde el Ayuntamiento de Telde se ha informado que hasta el lugar se han desplazado los servicios de emergencia que trabajan de forma coordinada para atender la situación y garantizar la seguridad.

Por ello, el ayuntamiento de la ciudad ha emitido un comunicado solicitando a la ciudadanía que evite desplazarse en las zonas cercanas al polígono industrial, con el fin de que no dificulten el acceso y la movilidad de los vehículos de emergencia. Asimismo, ha hecho un llamamiento a mantener la calma y seguir en todo momento las indicaciones de los cuerpos de seguridad y de los servicios de emergencia.

Tras la detonación se activó un amplio dispositivo de emergencias integrado por Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil y el Servicio de Urgencias Canario (SUC).

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