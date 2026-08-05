¿Cómo podemos diferenciar un café bueno de uno malo?: los trucos para distinguirlo

El café es una de las bebidas más consumidas del mundo y forma parte de la rutina diaria de millones de personas. Su popularidad ha dado lugar a un mercado en el que conviven productos de alta calidad con otros de menor nivel. En este sentido, distinguir un buen café de uno mediocre se vuelve una tarea complicada.

¿Café de cápsula o de grano?

Para Bea, una especialista en el tema, que heredó tradicionalmente de su familia, el mejor café sin ninguna duda es el de grano: "¿Qué es mejor, un zumo de naranja recién exprimido o uno de tetrabrik?", plantea irónicamente Mesas. "El grano es la única forma de saber que es un café de calidad", dice. En concreto, el tostado y de especialidad 100% arábica, ya que "en cápsula o molido, es muy difícil saber qué calidad hay dentro del café", añade la cofundadora de Incapto Café.

Además, algo que no mucha gente sabe es que "debe consumirse antes de los 15 días posteriores a su tueste", nos explica, como indica en el etiquetado.

¿Cómo diferenciar un buen café?

El truco para diferenciar un buen café es fijarnos en el color del grano. Al contrario de lo que podamos pensar, el café más oscuro es el peor: tiene más torrefacto y libera más azúcar. En cambio, los granos de color verdoso, antes de tostar, indican la calidad alta del café.

Hacemos la prueba: en agua caliente, el café con torrefacto o mezcla tiñe totalmente el agua de oscuro por el azúcar liberado, mientras que el grano más claro, no. "Para que sea de especialidad, además, no tienen que haber granos defectuosos", añade Mesas. Si nos fijamos en el café de una cápsula abierta, vemos que el color es muy tostado y oscuro; en cambio, en grano ya molido son de tueste medio, un color más rebajado. Asimismo, Beatriz explica que cada cápsula son residuos que dejamos de herencia al medio ambiente: de media tomamos 70.000 tazas por persona, a lo largo de nuestra vida. "Imaginaos", puntualiza.

¿Cuántas tazas deberíamos tomar?

"A pesar de lo que piensa la mayoría, el café en un consumo moderado, es decir, unas 3 o 4 tazas al día, tiene muchos beneficios en nuestra salud", explica Bea Mesas. Hay numerosos estudios que reflejan que esta bebida nos protege el corazón, cuidando los vasos sanguíneos. También fomenta el menor riesgo de diabetes: ayuda a que el cuerpo controle mejor el azúcar.

Eso sí, como todo, en exceso es perjudicial. "Lo importante no es tanto cuántas tazas tomas, si no qué tipo de café estás consumiendo y quién lo está consumiendo, ya que depende de cada persona y de cómo metabolice el café", plantea Beatriz.