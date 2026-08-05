La Guardia Civil investiga la muerte de un recién nacido en A Coruña cuya madre negó el embarazo

La Guardia Civil investiga la muerte de un recién nacido hallado en un domicilio de Sada, A Coruña, después de que su madre acudiese a urgencias con un fuerte sangrado y negara que estuviera embarazada, han informado a EFE fuentes jurídicas.

La mujer ingresó en urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña a finales de julio con una gran hemorragia. El personal sanitario lo relacionó con un embarazo, aunque ella lo negó. No obstante, sí se detectó un cordón umbilical.

Se valoró una cesárea de urgencia, aunque instantes después se comprobó que en su útero sólo se encontraban los restos de la placenta, que fue extraída antes de tratar a la mujer por la fuerte pérdida de sangre. Ante la ausencia del bebé y la negativa de la madre, el personal sanitario avisó a la Guardia Civil, que se dirigió al domicilio de la mujer, donde encontraron muerto al recién nacido. Ahora la autopsia determinará si el bebé nació sin vida o murió tras el parto.

Encuentran los cadáveres de 5 bebés en cajas en Francia

El pasado martes 28 de julio, cinco cadáveres de bebés fueron encontrados dentro de cajas de cartón en una casa de la localidad francesa de Orange (Vaucluse). El medio 'Le Parisien' indica que la policía halló los restos de los recién nacidos en la vivienda de una pareja.

Fuentes cercanas al medio citado revelaban que la mujer dio a luz a su tercer bebé sano este lunes. Al acudir al hospital para el parto, el marido no se encontraba con ella y acudió a casa para revisar unas cajas de cartón después de que ambos discutiesen días antes por ver el contenido que había dentro. La mujer se negaba.

El marido, aprovechando que la mujer estaba en el hospital, decidió abrir las cajas y encontró lo que nunca se esperaría, un cadáver en descomposición.

Las autoridades francesas detuvieron después a la madre de familia que vive en el domicilio donde fueron encontrados los cuerpos de cinco recién nacidos, informaba este miércoles la Fiscalía de Carpentras a medios locales.