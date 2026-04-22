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Muere una niña por posible meningitis en Málaga

La menor, que residía en Vélez-Málaga, ha fallecido en el Hospital Materno Infantil. Intentan determinar las causas exactas de su muerte mientras comprueban si su entorno se ha contagiado.

Imagen de archivo de un menor vacun&aacute;ndose de meningitis

Imagen de archivo de un menor vacunándose de meningitisEuropa Press

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Juan Muñoz
Publicado:

Una niña que residía en el municipio malagueño de Vélez-Málaga ha fallecido por un posible caso de meningitis, cuyo origen todavía no ha sido determinado por los especialistas.

La menor fue trasladada al Hospital Materno Infantil de Málaga, donde posteriormente falleció. La Consejería de Salud ha informado de que se están llevando a cabo las pruebas precisas para determinar con exactitud las causas definitivas de su fallecimiento.

Además, se están realizando trabajos de profilaxis en el entorno de la menor fallecida para prevenir o identificar posibles contagios. Para ello se ha contactado con su entorno familiar, así como escolar.

Nuevo caso mortal de meningitis

De confirmarse que la muerte de la menor es por meningitis, se sumaría al fallecimiento por el mismo motivo de un joven de 15 años en Badajoz hace tan solo un mes.

En este caso, el menor falleció en el área de Salud de Don Benito por reactivación del virus tipo 6, una meningitis que no precisa una vigilancia epidemiológica ni un protocolo específico.

¿Qué provoca la meningitis?

Se trata de una enfermedad grave que provoca la enfermedad de las meninges, membranas que rodean tanto al cerebro como a la médula espinal, a causa de infecciones, virus o bacterias.

Más de dos millones y medio de personas se ven afectados por esta enfermedad en todo el mundo cada año, y unas 250.000 personas mueren por ello, según datos de la OMS.

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