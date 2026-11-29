La jornada de las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre deja dos fallecidos en Valencia y Barcelona. Una mujer de 99 años ha muerto tras desplomarse en el interior de un colegio electoral de la capital valenciana.

Tal y como ha adelantado el diario Levante-EMV, la mujer ha comenzado a encontrarse mal mientras permanecía en el interior del recinto en el que se desarrollaban las votaciones. Tras desplomarse, se ha dado aviso al servicio de Emergencias 112 de la Comunitat Valenciana.

Hasta el colegio electoral se ha desplazado una ambulancia para atender a la mujer, que ha sido trasladada a un centro hospitalario de Valencia, donde ha terminado falleciendo. Por el momento, no han trascendido las causas de la muerte de la mujer de 99 años.

Muere un hombre de 88 años en un colegio electoral de Barcelona

No ha sido el único fallecimiento que se ha registrado durante la celebración de las elecciones generales del 29N. Un hombre de 88 años ha muerto durante la mañana de este domingo en Barcelona, donde había acudido a ejercer su derecho al voto.

Ha sido la subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo, quien ha informado de lo ocurrido durante la jornada electoral. Según ha explicado, el hombre se ha sentido indispuesto mientras se encontraba en el interior del colegio.

Los hechos han tenido lugar en el IES Carrasco i Formiguera, situado en el distrito de Nou Barris de Barcelona. Según han detallado fuentes municipales a la Agència Catalana de Notícies (ACN), el hombre ha sufrido una parada cardiorrespiratoria.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha movilizado a tres ambulancias hasta el instituto para atender al hombre de 88 años. Sin embargo, los sanitarios no han conseguido reanimarlo.