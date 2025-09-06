Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere un motorista arrollado en la A-5, en plena zona de obras de soterramiento

El conductor fue embestido por detrás a la altura de la calle Illescas (Latina) y quedó atrapado bajo un turismo. SUMMA 112 solo pudo certificar el fallecimiento; la Policía Municipal investiga las causas.

Ambulancia del Summa 112 en Madrid

Un motorista de mediana edad ha fallecido este sábado en la A-5, sentido entrada a Madrid, tras ser alcanzado por detrás por un turismo en el tramo afectado por las obras de soterramiento. El siniestro se produjo poco antes de las 7:15 a la altura del cruce con la calle Illescas, en el distrito de Latina, según informó SUMMA 112.

El golpe por alcance provocó que el motorista fuese arrollado y quedase atrapado bajo el coche. Una ambulancia de soporte vital básico del SUMMA 112 fue la primera en localizar el accidente y solicitó de inmediato una UVI móvil.

A su llegada, el equipo médico solo pudo confirmar el fallecimiento del conductor de la moto. Bomberos del Ayuntamiento de Madrid intervinieron para saneamiento y aseguramiento de la zona.

Cortes y desvíos en plena A-5

Como consecuencia del siniestro, la autovía quedó cortada en su totalidad en sentido entrada a la capital, lo que obligó a restringir la circulación a un carril en sentido salida, generando retenciones a primera hora de la mañana. La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación para determinar las circunstancias del accidente.

El tramo afectado por el soterramiento de la A-5 mantiene una configuración provisional de carriles y señalización que condiciona la circulación, con límites de velocidad y zonas de estrechamiento. En este contexto, los servicios de emergencia recalcan la importancia de extremar la precaución, especialmente en horarios de baja visibilidad y con tráfico mixto de obra y vehículos.

