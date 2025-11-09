Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
HACHÍS

Los narcos cambian la costa de Cádiz por la de Alicante

Los tres detenidos fueron sorprendidos por la Guardia Civil cuando trataban de introducir el hachís en la península

Ainhoa Lujambio
La Guardia Civil ha intervenido una narcolancha con 4.200 kilos de hachís y cuatro vehículos, además de 2.000 litros de gasolina en el marco de la operación “Maratón25” Se han detenido a tres personas que fueron sorprendidos cuando trataban de introducir en la península la droga a través de la costa de Alicante. Además, se ha intervenido 2.000 litros de combustible que utilizaban para el abastecimiento de las "narcolanchas". Los hechos ocurrieron cuando la Guardia Civil detectó tres embarcaciones, una de ellas de alta velocidad, que se dirigían hacia la costa norte de la provincia de Alicante, momento en que se estableció un dispositivo coordinado.

Vehículos sospechosos

A raíz de este dispositivo, los agentes localizaron en las inmediaciones de Cala Granadella, cuatro vehículos sospechosos que podían tener relación con la llegada de las narcolanchas. Estos vehículos se encontraban estacionados a pie de playa. Los agentes establecieron un perímetro de seguridad, por si se trataba del punto de desembarco del alijo. Minutos después, fueron avistadas llegando a tierra las tres embarcaciones que arribaban a la orilla y comenzaron a descargar la droga, momento en el que fueron sorprendidos por los agentes, deteniendo a tres de los implicados.

4.200 kilos de hachís

Una vez intervenida la droga, ha sido sometida a un "narcotest" y su pesaje, arrojando como resultado de 4.200 kilogramos de hachís. A los detenidos se les imputan los delitos de tráfico de drogas, resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad y pertenencia a grupo criminal. La operación ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante con el apoyo de la Patrulla de Fiscal y Fronteras de Denia y Seguridad Ciudadana. Asimismo, ha colaborado agentes de Policía Local de Jávea y dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Denia que entiende de la causa.

