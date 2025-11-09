Muere un motorista en un accidente de tráfico en el túnel de la M-23 en Madrid

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El vehículo de conservación de carreteras estaba señalizando un accidente previo cuando el motorista de 55 años ha impactado contra él.

Alba Gutiérrez
Publicado:

El conductor de una motocicleta ha muerto en un accidente de tráfico que ha sucedido en el túnel de la M-23 en la prolongación de O'Donnell y en sentido salida, en el kilómetro 1 en Madrid. Así lo han comunicado desde Emergencias Madrid.

Hasta el lugar de los hechos, se han trasladado los efectivos de Samur-Protección Civil. Desde el túnel de la M-23, los sanitarios han confirmado la muerte de un hombre de unos 55 años tras impactar contra un vehículo de conservación de carreteras que estaba señalizando un accidente previo.

La Policía Municipal realizó el atestado, que se produjo a las 4:00 horas de la madrugada, mientras un psicólogo de Samur-Protección Civil comunicaba la noticia a la familia de la víctima.

Herido grave un motorista tras perder el control de su moto en Moncloa

El sábado un joven de 19 años resultó herido grave tras perder el control de su motocicleta en el distrito madrileño de Moncloa. Según informó una portavoz de Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, el accidente se produjo sobre las 14:15 horas en la calle Arquitecto Sánchez Arcas.

Los sanitarios de Samur-Protección Civil que atendieron al joven detallaron que presentaba un traumatismo torácico y fractura abierta de tobillo, por lo que fue trasladado en estado grave al hospital.

Agentes de la Policía Municipal de Madrid acompañaron al convoy sanitario al hospital y realizaron el atestado. Al parecer no ha habido más vehículos implicados y la motocicleta quedó a varios metros de distancia del herido.

Madrid registra 322 motoristas fallecidos y 52.800 heridos en diez años de accidentes

La Comunidad de Madrid ha registrado en una década 322 motoristas fallecidos. Otros 52.800 han resultado heridos por accidentes, tal y como detalla el informe 'Accidentalidad, lesividad y percepción en los motoristas españoles (2014-2024)' de la Fundación Línea Directa.

La fundación, en colaboración con Centro Zaragoza, ha analizado todos los accidentes con motos registrados a 30 días del accidente y en el que se incluye una encuesta a 1.700 motoristas de todo el país.

En el caso de Madrid, se han registrado 339 accidentes mortales en el mismo periodo, con 322 motoristas fallecidos. El perfil más frecuente es el de un hombre de entre 40 y 50 años, que conduce una motocicleta y se sale de la vía en una carretera interurbana en fin de semana y durante el mes de julio.

Otro dato que deja dicho informe es que el 29% de los siniestros mortales con motos implicadas se producen por exceso de velocidad. El no usar el casco es otro de los factores de riesgo: el 12% de los fallecidos no lo llevaban.

No obstante, el mayor problema reside en el exceso de velocidad y el consumo de alcohol. Un 22% de los conductores admite haber conducido su moto bajo los efectos del alcohol y casi la mitad de los motoristas reconoce que no respeta los límites de la velocidad.

