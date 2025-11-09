Un hombre evita la cárcel en Mallorca tras reconocer que agredió sexualmente a su hija discapacitada

Un hombre acusado de agredir sexualmente a su hija discapacitada en Santa Ponsa, en Mallorca, ha aceptado una pena de dos años de prisión que quedará suspendida y, por lo tanto, no deberá cumplir.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha celebrado el viernes la vista previa del juicio, en la que el procesado ha reconocido los hechos y las partes han alcanzado un acuerdo de conformidad.

En un inicio, la Fiscalía solicitaba que el hombre fuese condenado a tres años de prisión y al pago de una indemnización de 3.000 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual.

En virtud del acuerdo, la pena se ha rebajado a dos años de privación de libertad que, sin embargo, ha quedado suspendida y, por lo tanto, no deberá cumplir.

La suspensión de la pena queda condicionada a que el hombre no vuelva a delinquir durante un periodo de cuatro años y a que abone la cantidad requerida como responsabilidad civil.

Asimismo, se le ha impuesto una orden de alejamiento respecto de su hija durante un periodo de tres años y la obligación de someterse a una programa de reeducación sexual.

La víctima tiene reconocida una discapacidad intelectual y un trastorno neurocognitivo

Según el diario de Mallorca y tal y como ha admitido el propio encausado, los hechos ocurrieron en abril de 2024 en una finca propiedad del hombre en Santa Ponsa. En ese lugar, el hombre aprovechó que estaban solos para someter a su hija a tocamientos. Además de ese hecho, le profirió comentarios obscenos mientras le mostraba sus genitales.

La víctima, de 46 años, tiene reconocida una discapacidad intelectual y un trastorno neurocognitivo derivado de un ictus cerebral que sufrió años antes.

Tal y como ha recogido el diario local, los hechos fueron denunciados unas semanas después ante la Guardia Civil, que abrió una investigación. La Fiscalía imputó al procesado un delito de agresión sexual con prevalimiento de relación de parentesco, por el que reclamó tres años de prisión y una indemnización de 3.000 euros para la perjudicada.

