Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Agresión sexual

Un hombre evita la cárcel en Mallorca tras reconocer que agredió sexualmente a su hija discapacitada

Al acusado se le ha impuesto una orden de alejamiento durante tres años y la obligación de someterse a un programa de reeducación sexual.

Imagen del acusado de espaldas en la Audiencia Provincial de Palma

Imagen del acusado de espaldas en la Audiencia Provincial de Palma Europa Press

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

Un hombre acusado de agredir sexualmente a su hija discapacitada en Santa Ponsa, en Mallorca, ha aceptado una pena de dos años de prisión que quedará suspendida y, por lo tanto, no deberá cumplir.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha celebrado el viernes la vista previa del juicio, en la que el procesado ha reconocido los hechos y las partes han alcanzado un acuerdo de conformidad.

En un inicio, la Fiscalía solicitaba que el hombre fuese condenado a tres años de prisión y al pago de una indemnización de 3.000 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual.

En virtud del acuerdo, la pena se ha rebajado a dos años de privación de libertad que, sin embargo, ha quedado suspendida y, por lo tanto, no deberá cumplir.

La suspensión de la pena queda condicionada a que el hombre no vuelva a delinquir durante un periodo de cuatro años y a que abone la cantidad requerida como responsabilidad civil.

Asimismo, se le ha impuesto una orden de alejamiento respecto de su hija durante un periodo de tres años y la obligación de someterse a una programa de reeducación sexual.

La víctima tiene reconocida una discapacidad intelectual y un trastorno neurocognitivo

Según el diario de Mallorca y tal y como ha admitido el propio encausado, los hechos ocurrieron en abril de 2024 en una finca propiedad del hombre en Santa Ponsa. En ese lugar, el hombre aprovechó que estaban solos para someter a su hija a tocamientos. Además de ese hecho, le profirió comentarios obscenos mientras le mostraba sus genitales.

La víctima, de 46 años, tiene reconocida una discapacidad intelectual y un trastorno neurocognitivo derivado de un ictus cerebral que sufrió años antes.

Tal y como ha recogido el diario local, los hechos fueron denunciados unas semanas después ante la Guardia Civil, que abrió una investigación. La Fiscalía imputó al procesado un delito de agresión sexual con prevalimiento de relación de parentesco, por el que reclamó tres años de prisión y una indemnización de 3.000 euros para la perjudicada.

Evita la cárcel tras maltratar durante años a su pareja

El pasado 5 de noviembre, el Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense acogió un acuerdo de conformidad ante las partes en un caso de maltrato habitual y amenazas continuadas a una mujer en O Barco de Valdeorras. El acusado, de 39 años y que cuenta con antecedentes por violencia de género, se enfrentaba a un total de seis años de prisión: tres por un delito de maltrato habitual, uno por delito de lesiones y dos por dos delitos de amenazas. Sin embargo, el acuerdo reduce la sentencia a trabajos comunitarios.

Tal y como recoge el diario Faro de Vigo, el hombre mantuvo desde diciembre de 2020 una relación con la víctima, a la que presuntamente vejó, insultó, amenazó y golpeó de forma reiterada, incluso en su lugar de trabajo. Entre los episodios más graves, destaca una agresión en la que él la golpeó en el ojo y en un dedo del pie, causando una contusión y 19 días de incapacidad temporal. Asimismo, otros hechos incluyen amenazas de muerte contra ella y su familia y agresiones posteriores durante discusiones telefónicas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Hallan dos muertos flotando y 16 heridos en Tenerife por golpes de mar

Hallan dos muertos flotando y 16 heridos en Tenerife por golpes de mar

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de Juan Manuel Serradilla

Fallece el profesor de la UCO que estaba ingresado en Vietnam

Imagen del acusado de espaldas en la Audiencia Provincial de Palma

Un hombre evita la cárcel en Mallorca tras reconocer que agredió sexualmente a su hija discapacitada

Muere un motorista tras chocarse contra un vehículo de conservación de carreteras en el túnel de la M-23

Muere un motorista en un accidente de tráfico en el túnel de la M-23 en Madrid

Los narcos cambian la costa de Cádiz por la de Alicante
HACHÍS

Los narcos cambian la costa de Cádiz por la de Alicante

VÍDEO: Enfrentamientos en Pamplona entre radicales de la izquierda y la policía para exigir el derribo del monumento a los caídos
Manifestación en Pamplona

VÍDEO: Enfrentamientos en Pamplona entre radicales de la izquierda y la policía para exigir el derribo del monumento a los caídos

Ladrón Barcelona
ROBOS

VÍDEO: Detenido un hombre por robar en 60 trasteros en Barcelona

El detenido solía actuar en solitario y de forma activa, y tenía antecedentes por delitos similares.

Hallan dos muertos flotando y 16 heridos en Tenerife por golpes de mar
FENÓMENOS COSTEROS CANARIAS

Hallan dos muertos flotando y 16 heridos en Tenerife por golpes de mar

Canarias se encuentra en alerta por fenómenos costeros que se han llevado la vida de dos personas en la playa de El Cabezo de Granadilla y en Puerto de la Cruz.

Paralizado 'in extremis' el desahucio de una familia con seis hijos en Ingenio

Reanudan el desahucio de una familia con seis hijos en Gran Canaria

Imagen del seísmo registrado en Silleda

Registrado un terremoto de magnitud 3.3 en Silleda, Pontevedra

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, sábado 8 de noviembre de 2025

Publicidad