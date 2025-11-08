Publicidad
Manifestación en Pamplona
VÍDEO: Enfrentamientos en Pamplona entre radicales de la izquierda y la policía para exigir el derribo del monumento a los caídos
Hoy se ha llevado a cabo en Pamplona una manifestación para exigir el derribo del monumento a los caídos. A ella también se han unido miembros de estos grupos radicales que, como viene ocurriendo en otras convocatorias, han protagonizado varios enfrentamientos con la policía.
Esta tarde se ha producido una manifestación en Pamplona para reclamar una vez más el derribo del Monumento a los Caídos y para rechazar el proyecto de resignificación acordado por PSN, EH Bildu y Geroa Bai para convertirlo en un museo de memoria. La manifestación, convocada por la plataforma de asociaciones memorialistas, también ha contado con la presencia de la organización juvenil de extrema izquierda 'Gazte Koordinadora Sozialista' (GKS). Como ya es común, este grupo de radicales ha protagonizado enfrentamientos con la policía durante la marcha, aunque ha transcurrido sin incidentes.
En total, 1.200 personas según la delegación del gobierno, se han manifestado este sábado. Los radicales de la izquierda se han dejado ver portando bandera rojas y vistiendo atuendos oscuros. También han llevado carteles con imágenes de fosas donde están enterradas víctimas de la Guerra Civil. Les seguía un grupo de personas, ataviadas con chalecos amarillos, cargando mazas y picos y carretillas con escombros. También se han visto pancartas con lemas como 'Los Caídos. Derribo ya' o 'Monumento a los Caídos. Demolición' y se han coreado consignas como 'No hay más solución, demolición' o 'Gora borroka antifaxista' (Viva la lucha antifascista).
