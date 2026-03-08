Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
ACCIDENTE DE MOTO

Muere un motorista de 35 años tras caer en la autovía y ser arrollado por varios vehículos en Alicante

El siniestro ha tenido lugar en la Autovía A-70, a la altura del municipio de Sant Joan d'Alacant.

Imagen de archivo de una ambulancia de Soporte Vital B&aacute;sico en Alicante

Imagen de archivo de una ambulancia de Soporte Vital Básico en AlicanteEuropa Press

Marta Alarcón
Publicado:

Un motorista de 35 años, ha perdido la vida en la mañana de este domingo, tras sufrir un grave accidente de tráfico en la Autovía A-70, a la altura del municipio de Sant Joan d'Alacant, en la provincia de Alicante.

El siniestro ha tenido lugar entre los kilómetros 19 y 20 de esta autovía que rodea la ciudad de Alicante. Según la información facilitada por el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el motorista perdió el control de su vehículo y cayó sobre la calzada. Tras la caída, varios vehículos que circulaban por la vía no pudieron evitar atropellarlo, lo que agravó dramáticamente la situación.

Tras recibir el aviso del accidente, el CIU movilizó de inmediato hasta el lugar una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) para atender al herido. Sin embargo, cuando los sanitarios llegaron al punto del siniestro, solo pudieron confirmar el fallecimiento del motorista debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

El suceso ha tenido lugar durante la mañana de este domingo, y por el momento, se investigan las circunstancias exactas en las que ha tenido lugar la caída del motorista. Las autoridades activaron los protocolos de emergencia, y se desplazaron hasta el lugar para gestionar la situación y garantizar la seguridad del tráfico.

Tres motoristas fallecen en Albacete

Hace tan solo una semana tenía lugar otro suceso similar, pero esta vez en Elche de la Sierra, Albacete, donde tres motoristas perdían la vida tras sufrir un choque múltiple. Las víctimas son tres varones de 62, 63 y 43 años. Dos de ellos residían en la capital albaceteña, mientras que el tercero tenía su domicilio en Murcia. Los servicios sanitarios desplazados al lugar no pudieron hacer nada por salvar sus vidas, solo pudieron certificar el fallecimiento de los tres conductores.

El siniestro tuvo lugar en el kilómetro 222 de la vía regional, un tramo conocido por sus curvas pronunciadas y por ser frecuentado habitualmente por motoristas, especialmente durante los fines de semana. Según los datos facilitados por la Guardia Civil, dos de las motos chocaron de manera frontal cuando circulaban por una curva, y como consecuencia del impacto, una tercera moto que transitaba detrás de ellas, intentó esquivar la colisión, pero terminó perdiendo el control y saliéndose de la carretera, sufriendo un desenlace fatal.

