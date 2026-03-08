Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

8 Marzo

Divididas en los matices, unidas en lo importante

Miles de personas salen a la calle con motivo del 8 de marzo para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Son múltiples las manifestaciones que confluyen aunque todas en el fondo reivindican lo mismo.

Miles de andaluces se manifiestan este domingo en 8M marcado por la defensa del feminismo y el rechazo a la guerra

Divididas en los matices, unidas en lo importante | EUROPAPRESS

Publicidad

Fran Paino
Publicado:

Miles de personas salen a la calle un año más con motivo del Día Internacional de la Mujer. La ministra de Igualdad, vallisoletana, este año ha declinado la opción de encabezar una de las manifestaciones feministas que se realizan en Madrid, para encabezar la manifestación celebrada en su ciudad natal. En Madrid es donde más gente se congrega, repartidas en cinco marchas diferentes. Aunque también se celebran en otras grandes capitales como Valencia, Bilbao y Barcelona. Casi 50 manifestaciones por todo el país para reclamar la igualdad y el derecho de las mujeres.

División de manifestaciones

Por quinto año consecutivo, en Madrid el feminismo sale a la calle, pero lo hace dividido. En esta ocasión, habrá cinco organizaciones diferentes movilizando diferentes manifestaciones, con diferentes maneras de entender conceptos que en ocasiones se convierten en motivos de enfrentamiento en vez de puntos de encuentro. Detrás de estas discrepancias, hay una profunda división ideológica en temas fundamentales como la Ley Trans, la abolición de la prostitución y el enfoque de las políticas de igualdad. Estas divisiones se produjeron en 2022 y todavía continúan.

Reivindicaciones

El ocho de marzo es un día para celebrar lo ya conseguido: "Antes no teníamos derecho a nada, no podíamos tener una cuenta bancaria, no éramos nadie", comentaba una manifestante en Madrid que echaba la vista atrás para recordar lo conseguido en los últimos años.

Pero ser conscientes de lo que han logrado, lo que hace es fortalecer el sentimiento de lucha continua para que en los próximos años se sigan dando pasos hacia la igualdad. "¿Cómo puede ser que las aulas de las universidades estén llenas de mujeres y, sin embargo, después no lleguemos a los puestos de poder para conseguir cambiar las cosas?", nos contaba otra manifestante, poniendo la vista en todo lo que aún queda por cambiar.

También hoy ha sido un día en el que las personas que han salido a la calle han mostrado su preocupación por la tendencia creciente entre los más jóvenes: "Se está yendo hacia atrás, veo un claro retroceso en los derechos de la mujer y la lucha feminista entre los más jóvenes, tanto en chicos como en chicas", y van más allá, ven diferentes culpables: "El tipo de pornografía que consumen a unas edades que no deberían"; "la educación, tanto de los padres como de los colegios, que no tiene la implicación suficiente"; "creo que hay influencers y personas con muchos seguidores que tienen discursos preocupantes que calan entre los más jóvenes".

Feminismo y no a la guerra

En esta manifestación del 8M, se han mezclado las pancartas en favor de los derechos de las mujeres con las del no a la guerra. "El feminismo es pacifismo"; piden que cesen los conflictos crecientes en el ámbito internacional, al tiempo que están preocupadas por la difícil situación que atraviesan las mujeres en muchas partes del globo terráqueo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

El temporal de lluvias provoca la crecida del río Butrón en Munguía, Vizcaya

El temporal de lluvias provoca la crecida del río Butrón en Munguía, Vizcaya

Publicidad

Sociedad

Imagen de la propaganda falangista.

Encapuchados irrumpen en la Complutense y destrozan material del 8M sustituyéndolo por propaganda de la falange

Miles de andaluces se manifiestan este domingo en 8M marcado por la defensa del feminismo y el rechazo a la guerra

Divididas en los matices, unidas en lo importante

Imagen de archivo de un guardia civil

Trágico accidente en Málaga: un joven de 24 años pierde la vida tras una colisión entre una moto y un coche

Agente de la Guardia Civil junto a un coche patrulla.
ACCIDENTE LABORAL

Muere un hombre electrocutado mientras trabajaba en un invernadero de la Costa de Granada

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil
ALMERÍA

Muere un hombre durante una intervención de la Guardia Civil en un restaurante de Almería

Imagen de archivo Guardia Civil de Almería en su lucha contra el "petaqueo".
DELITO

La Guardia Civil refuerza la lucha contra el "petaqueo" en la costa de Almería

Las actuaciones han permitido intervenir más de 8.000 litros de gasolina, detener a tres personas e incautar embarcaciones de alta velocidad utilizadas para abastecer a narcolanchas.

Noticias de hoy, jueves 2 de octubre de 2025
Noticias hoy

Noticias de hoy, domingo 8 de marzo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, domingo 8 de marzo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Bolas del bingo

Advierten a un hogar de jubilados de Bilbao por gastarse 20 céntimos jugando al bingo: pueden recibir una multa de 60.000 euros

Imagen de archivo de una ambulancia de Soporte Vital Básico en Alicante

Muere un motorista de 35 años tras caer en la autovía y ser arrollado por varios vehículos en Alicante

Encuentran el cuerpo del conductor desaparecido durante el temporal en Barcelona

Encuentran el cuerpo del conductor desaparecido durante el temporal en Barcelona

Publicidad