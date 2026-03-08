Divididas en los matices, unidas en lo importante

Miles de personas salen a la calle un año más con motivo del Día Internacional de la Mujer. La ministra de Igualdad, vallisoletana, este año ha declinado la opción de encabezar una de las manifestaciones feministas que se realizan en Madrid, para encabezar la manifestación celebrada en su ciudad natal. En Madrid es donde más gente se congrega, repartidas en cinco marchas diferentes. Aunque también se celebran en otras grandes capitales como Valencia, Bilbao y Barcelona. Casi 50 manifestaciones por todo el país para reclamar la igualdad y el derecho de las mujeres.

División de manifestaciones

Por quinto año consecutivo, en Madrid el feminismo sale a la calle, pero lo hace dividido. En esta ocasión, habrá cinco organizaciones diferentes movilizando diferentes manifestaciones, con diferentes maneras de entender conceptos que en ocasiones se convierten en motivos de enfrentamiento en vez de puntos de encuentro. Detrás de estas discrepancias, hay una profunda división ideológica en temas fundamentales como la Ley Trans, la abolición de la prostitución y el enfoque de las políticas de igualdad. Estas divisiones se produjeron en 2022 y todavía continúan.

Reivindicaciones

El ocho de marzo es un día para celebrar lo ya conseguido: "Antes no teníamos derecho a nada, no podíamos tener una cuenta bancaria, no éramos nadie", comentaba una manifestante en Madrid que echaba la vista atrás para recordar lo conseguido en los últimos años.

Pero ser conscientes de lo que han logrado, lo que hace es fortalecer el sentimiento de lucha continua para que en los próximos años se sigan dando pasos hacia la igualdad. "¿Cómo puede ser que las aulas de las universidades estén llenas de mujeres y, sin embargo, después no lleguemos a los puestos de poder para conseguir cambiar las cosas?", nos contaba otra manifestante, poniendo la vista en todo lo que aún queda por cambiar.

También hoy ha sido un día en el que las personas que han salido a la calle han mostrado su preocupación por la tendencia creciente entre los más jóvenes: "Se está yendo hacia atrás, veo un claro retroceso en los derechos de la mujer y la lucha feminista entre los más jóvenes, tanto en chicos como en chicas", y van más allá, ven diferentes culpables: "El tipo de pornografía que consumen a unas edades que no deberían"; "la educación, tanto de los padres como de los colegios, que no tiene la implicación suficiente"; "creo que hay influencers y personas con muchos seguidores que tienen discursos preocupantes que calan entre los más jóvenes".

Feminismo y no a la guerra

En esta manifestación del 8M, se han mezclado las pancartas en favor de los derechos de las mujeres con las del no a la guerra. "El feminismo es pacifismo"; piden que cesen los conflictos crecientes en el ámbito internacional, al tiempo que están preocupadas por la difícil situación que atraviesan las mujeres en muchas partes del globo terráqueo.

