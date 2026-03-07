Muere aplastado un joven de 23 años mientras reparaba su coche en Miraflores de la Sierra, Madrid

Un joven de 23 años murió este viernes 6 de marzo por la noche tras ser aplastado mientras intentaba reparar su coche. El trágico suceso tuvo lugar en Miraflores de la Sierra, Madrid.

Aplastado mientras reparaba su coche

La cuenta de X de 112 Comunidad de Madrid informó de lo sucedido en la madrugada de este sábado: "Un hombre de 23 años ha muerto aplastado por su coche cuando realizaba una reparación. El SUMMA112 solo ha podido confirmar el fallecimiento. Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han estabilizado el vehículo para liberar el cuerpo". Por causas que todavía se desconocen, el joven quedó atrapado en los bajos del coche, y no se sabe si falleció por aplastamiento o tras recibir un golpe mortal.

Según Emergencias, el fallecimiento fue en torno a las 22.58 horas en la calle Pastrana de Miraflores de la Sierra, localidad situada a unos 50 kilómetros del centro de Madrid. Las causas del suceso están siendo investigadas por la Guardia Civil.

